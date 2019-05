Garfagnana : molazzana



Sole, buon cibo e sport: si avvicina "Cascio in Festa 2019"

mercoledì, 29 maggio 2019, 18:10

di lorenzo fiori

Il maltempo che ha contraddistinto il nostro mese di maggio ha fatto slittare la manifestazione "Cascio in Festa 2019" a domenica 2 giugno presso il sempre più curato e rinnovato paese di Cascio (tra l'altro molto accessibile anche in carrozzina).



Proprio riguardo a domenica le previsioni meteorologiche si sono espresse positivamente e prospettano una giornata, finalmente, formata da sole e temperature ampiamente accettabili. Questo, quindi, va a confermare l'organizzazione dell'evento in questione che inizierà alle 9.30 con la Santa Messa e, successivamente, sarà "condito" da tanto divertimento e passatempo con esibizioni di danza, tornei di calcio e varie attività sportive, mercatini, mostre ma soprattutto una grande quantità e qualità di cibo che, come sempre, caratterizzano tale paese. La regina, però, sarà sempre la criscioletta che potrà essere gustata anche in altre varianti come zuppa di erbi con crisciolette, lasagnette di crisciolette al pomodoro e lasagnette di crisciolette al pesto con aglio orsino.



Da non dimenticare che questa giornata sarà patrocinata dall'ospedale pediatrico Meyer. Infatti, una parte degli incassi sarà devoluta a tale ospedale (negli ultimi anni sono stati donati 10.000€). Un gesto encomiabile che risalta, ancor di più, la bellezza di tale manifestazione.