Successo per il convegno sui tumori delle mammelle

lunedì, 13 maggio 2019, 09:06

di loreno bertolacci

Un successo in termini di interesse e di partecipazione il convegno che si è svolto a Camporgiano, nell’ampia sala del Centro Civico Comunale sabato alle 17. Una sala gremita da donne ma anche da tanti uomini, perché il tumore alle mammelle, seppure in diversa misura, riguarda anche il cosiddetto “sesso forte”. L’incontro era patrocinato dal comune di Camporgiano, dalla Proloco, dall’associazione Azalea per la Vita, Corriamo contro il Cancro con la collaborazione della Misericordia di Camporgiano e dai sempre presenti, soprattutto quando si tratta di salute, Lions Club Garfagnana.

Dicevamo un appuntamento sentito, considerando anche l’alto tasso di incidenza di tumori al seno nella nostra valle. Apre la serata il dottor Sergio Orlandi, governatore della misericordia di Camporgiano, ed introduce l’evento il professor Pietro Iacconi che dopo i ringraziamenti di rito e la presentazione della collega professoressa Manuela Roncella le ha dato la parola. La professoressa ha riassunto brevemente le sue tappe di vita, la fase degli studi universitari e quella post laurea con le esperienze in Africa. La sua grande passione per il suo lavoro l’ha portata ai traguardi che tutti conoscono, amando il lavoro ma anche il paziente: “L’amore per il paziente – dice la professoressa- te lo insegna per primo la famiglia. Amare il paziente è la nostra vocazione”. E’ passata poi alla descrizione della malattia del tumore alla mammella sfoderando dati inquietanti. Dice la professoressa :“la malattia di tumore alla mammella colpisce il 10-12% della popolazione, intesa come donne e uomini. I paesi più colpiti sono quelli in via si sviluppo che hanno una componente di rischio più altro rispetto ai nostri. I fattori di rischio sono quelli genetici, ambientali e la vita riproduttiva, anche se le cause di insorgenza del tumore al seno non si conoscono ancora completamente.

Gli uomini –continua la professoressa- si ammalano di tumore al seno seppure in misura diversa rispetto alle donne. Quando viene scoperto però il tumore al seno ad un uomo ha sempre uno stadio più avanzato rispetto a quello che si riesca a scoprire ad una donna. Questo perché non si fanno o meglio non sono obbligatori e consigliati come nelle donne, controlli preventivi periodici. La cultura direbbe che il tumore alla mammella è solo femminile ma i dati parlano chiari, ogni 100 donne colpite di tumore al seno c’è un uomo malato.” La lectio magistralis della professoressa Roncella continua, nel silenzio assoluto della sala, con la proiezione di varie diapositive che hanno supportato in modo chiaro l’altrettanta chiara esposizione: “le mammelle dense sono a rischio più alto ed un terzo dei tumori dipende dallo stile di vita.”

Prende poi la parola la dottoressa Chiara Iacconi, figlia del professor Pietro Iacconi, radiologa di fama internazionale come è stata definita all’incontro. La dottoressa Iacconi ha spiegato: “le prevenzioni sono di due tipi: la prevenzione primaria che si basa sullo stile di vita e la prevenzione secondaria quella che riguarda i controlli periodici che vanno dall’autopalpazione per le donne senza problemi sotto i 40 anni alla mammografia ogni anno che viene fatta per le donne sopra i 40 anni. Sopra i 50 anni la mammografia viene consigliata ogni 2 anni, a meno che non vi siano problemi e si riscontrino anomalie del seno alla palpazione. L’ ecografia va bene se fatta prima dei 40 anni se vi è un reperto sospetto mammografico. Sopra i 40 anni la eco da sola non basta. Mentre la risonanza magnetica va fatta solo per le donne ad alto rischio.” Prende a questo punto la parola il moderatore, anche lui medico che ringrazia insieme al sindaco Pifferi per la grande partecipazione interessata del pubblico, ringrazia poi il professore Pietro Iacconi, la dottoressa Chiara Iacconi e la responsabile direttore del reparto senologia dell’ospedale di Pisa, Azienda Ospedaliero-Universitaria professoressa Manuela Roncella. La festa della mamma di domenica coincide con la giornata per offrire un contributo all’Airc (comprando un’azalea) per la ricerca sui tumori femminili come quelli al seno e agli organi riproduttivi faranno il resto per combattere un male del nostro tempo che, se conosciuto adeguatamente, può essere facilmente combattuto e vinto, con quasi il 90% di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Questi progressi si possono ottenere solo grazie all’impegno di persone come la professoressa Manuela Roncella e a una ricerca costante come quella sponsorizzata dall’Airc.