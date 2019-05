Garfagnana : molazzana



Talani: "Turismo e agricoltura le priorità. Il voto delle europee? Non mi sorprende"

martedì, 28 maggio 2019, 17:19

di andrea cosimini

Primo giorno sulla poltrona da sindaco per Andrea Talani. Il neo-eletto primo cittadino di Molazzana, reduce da un'esperienza quinquennale come vice del sindaco uscente Rino Simonetti, si è insediato stamattina in municipio, assieme alla sua squadra, pronto per mettersi subito a disposizione della comunità che lo ha votato con percentuali bulgare (81,07 %).



Testa sulle spalle, piedi per terra, il giovane sindaco non si è lasciato andare a facili promesse. Turismo e agricoltura le priorità del suo mandato, ma anche decoro e attenzione alle frazioni. Ferreo sostenitore dell'Unione dei Comuni, meno propenso alle fusioni, ha comunque aperto le porte ad una possibile futura fusione con Gallicano e Fabbriche di Vergemoli. La sua squadra deve ancora essere ufficializzata, ma entro fine settimana saranno già noti incarichi e assessori.



Talani, 42 anni, sposato, con un figlio, si è presentato a queste elezioni con una lista civica. Elettore di centro-sinistra, ma senza tessere di partito in tasca, si è concesso per un'intervista esclusiva alla Gazzetta del Serchio per parlare dei cinque anni di mandato che ha di fronte, ma anche per commentare il risultato politico di queste elezioni.



Si aspettava di vincere con queste percentuali?



"E' stato un ottimo risultato. Ci sentivamo di vincere, ma non con così largo margine. E' stata una bella sensazione".



Prima reazione dopo la vittoria?



"Per prima cosa ho condiviso la gioia con tutti i componenti della mia squadra. Stamattina invece c'è stato il mio primo insediamento in comune. Mi sono subito calato nel ruolo ed abbiamo iniziato a parlare delle cose che vogliamo fare".



Come saranno ripartite le deleghe tra i consiglieri?



"Entro la fine di questa settimana provvederemo all'assegnazione. Ad ogni consigliere verrà assegnata una delega. Ora abbiamo dieci giorni per proclamare il primo consiglio comunale e altri dieci giorni per convocarlo. Non voglio però aspettare il consiglio per ufficializzare la squadra. Dalla prossima settimana voglio che i consiglieri siano subito operativi. Ci sono tanti ragazzi giovani, alcuni alla prima esperienza, e voglio che si calino il prima possibile nel sistema e capiscano come funziona".



Quanti assessori ci saranno nella sua giunta?



"Saranno due assessori della lista, non esterni quindi".



Quali sono le priorità di questi cinque anni di mandato?



"Turismo e agricoltura. Non solo nel nostro comune, ma in Garfagnana. Parlando di Molazzana, nello specifico, posso dire che noi abbiamo tanto turismo giornaliero che però non si ferma perché non abbiamo determinati servizi da offrirgli. E questo nonostante sul nostro territorio si trovi la regina delle Apuane, la Pania, e due dei borghi più belli della Garfagnana, Cascio e Sassi".



Quindi che fare?



"Per prima cosa dobbiamo puntare sulla collaborazione degli agriturismi. A livello più ampio di Unione dei Comuni, invece, dobbiamo creare delle reti di collaborazione, ad esempio, sui prodotti tipici, sui borghi della Garfagnana, e sulle aree verdi del territorio (mi viene in mente un possibile collegamente tra Campocatino e la Pania). In questi cinque anni, poi, abbiamo ristrutturato le mura a Cascio, con il progetto "Ducato Estense", quindi si potrebbe creare una rete di visita magari attraverso questi progetti. Abbiamo tante cose in Garfagnana ed è impensabile non sfruttarle anche per creare opportunità di lavoro".



Lei è stato vice-sindaco per cinque anni nella precedente giunta. Ci sono progetti, già avviati, che le piacerebbe portare a termine nel suo mandato?



"Innanzitutto il recupero della chiesa di Sassi. Poi, avendo avuto l'incarico di assessore alla scuola per cinque anni, ci tengo particolarmente a quanto fatto sulla scuola di Montaltissimo che, dal rischio di chiudere, si è trasformata in un'eccellenza anche per gli altri comuni. Mi piacerebbe quindi continuare a mantenere alto questo standard e migliorarla, possibilmente, ancora di più".



Parliamo di fusioni. Lei crede in un potenziamento delle Unioni dei Comuni o ritiene che la strada da perseguire sia quella di fondersi con altre realtà?



"Secondo me l'Unione dei Comuni è l'ente più importante che abbiamo. Solo che dovrebbe funzionare meglio per quello che è il suo scopo. Non bisogna infatti guardare ognuno al proprio orticello, ma capire le priorità del territorio".



Sulle fusioni che ne pensa?



"Non sono molto favorevole, però è anche vero che non so quanti anni potranno andare avanti, in questa situazione, comuni piccoli come il nostro".



Avete in mente, nel caso, un comune con cui potrebbe fondersi il vostro?



"Ne avevamo parlato qualche anno fa. Poteva essere un'idea la fusione con Gallicano e Fabbriche di Vergemoli. Purtroppo qualcuno era contrario, per cui saltò tutto. Ritengo però che questa fusione sia perfetta per il nostro comune. Sarebbe un comune che supererebbe i 5 mila abitanti, un territorio vasto ma non esagerato, e che chiuderebbe un cerchio perché metterebbe assieme tutta l'area della Apuane anche per un fine turistico".



Parliamo del risultato delle amministrative in Valle del Serchio. C'è stato qualche risultato che l'ha sorpresa?



"Forse sono stato sorpreso più dai numeri, che dai sindaci che poi sono stati eletti. Ad esempio a Castiglione, Daniele Gaspari, che la scorsa volta aveva vinto per un voto solo, questa volta ha fatto un buon risultato. In generale, le percentuali confermano che le amministrazioni precedenti hanno lavorato bene".



E delle europee invece? L'ha sorpresa il dato eclatante della Lega?



"A me non sorprende. Sia in questa campagna elettorale, ma anche negli cinque anni, sono sempre stato vicino alla gente. E mi sono reso conto che i cittadini erano propensi, per la gran parte, a dare il voto a Salvini. C'è un malcontento generale che si tocca con mano".



Un voto da prendere sul serio quindi?



"Certamente. Negli ultimi anni credo sia stato sottovalutato il problema dell'immigrazione, attuale cavallo di battaglia della Lega. E' vero che, quando si sta male, ce la prendiamo con chi sta peggio di noi; però poteva essere fatto di più in questi anni su questo tema".



A Molazzana è percepito il problema dell'immigrazione?



"No. Qua abbiamo soltanto cinque o sei ragazzi accolti nella canonica dal prete che si sono sempre comportati bene. Tra l'altro, qualcuno di loro ha anche trovato lavori stagionali da imprenditori del paese; altri fanno lavori assieme agli operai del comune. Insomma, sono integrati. Non ci risultano problemi".



Per chiudere: un sogno nel cassetto?



"Sogno nel cassetto ce l'ho, ma, francamente, preferisco non dirlo. Sarebbe già un sogno se, tra cinque anni, la gente ci dicesse che abbiamo fatto un gran lavoro. La percentuale con cui i cittadini ci hanno votato infatti ci fa un enorme piacere ma, da un altro lato, ci carica di responsabilità nei loro confronti".



Una promessa da fare agli elettori?



"Voglio riportare la popolazione al centro del progetto. E questo mi sento di poterlo promettere"