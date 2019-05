Garfagnana



Torna "Garfagnana Epic", la maratona in mountain bike

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:52

In Garfagnana è di nuovo di scena la grande mountain bike. Sabato 1 e domenica 2 giugno torna Garfagnana Epic, la maratona in MTB non competitiva giunta alla V^ edizione.



Un percorso tra i più duri e spettacolari d’Italia nel verde della Toscana più autentica. Oltre 160 chilometri e 6000 metri di dislivello sui sentieri che collegano le Alpi Apuane all’Appennino Tosco-Emiliano. Due giorni di emozioni in MTB per quella che si presenta come una vera e propria impresa epica, un’avventura su due ruote attraverso strade sterrate, antiche faggete e i panorami mozzafiato della Valle del Bello e del Buono.



Sono 275 gli iscritti alla Garfagnana Epic 2019. Provengono da tutta Italia, ma anche dal Belgio, dalla Germania, dalla Danimarca e dalla Russia. Tra i partecipanti ragazzi, uomini e donne, tutti intenzionati a cimentarsi in una sfida con se stessi, mettendo alla prova la propria forza fisica e le proprie capacità tecniche.



«Il percorso dell’evento, suggestivo quanto impegnativo, si snoda nel cuore della Garfagnana, tra borghi arroccati e spazi naturali incontaminati - spiega Daniele Saisi, ideatore nonché veterano della manifestazione -. La presenza di tratti sconnessi costringerà i partecipanti a scendere dalla sella e a spingere la bici in alcuni punti».



Gallicano è il punto di partenza e di arrivo. Il primo giorno di avventure si conclude dopo 72 chilometri e 3200 metri di dislivello al Monte Argegna. Il giorno successivo inizia quindi alla conquista del Monte Tondo, detto “Tetto della Garfagnana” con i suoi 1750 metri di altezza, per terminare a valle dopo altri 88 chilometri.



Anche quest’anno Garfagnana Epic ospita il concorso fotografico a premi riservato agli iscritti #EpicFoto.



Per maggiori informazioni: garfagnanaepic.com