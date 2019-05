Un percorso di installazioni di Sandro del Pistoia nel borgo di Castiglione

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 9 maggio 2019, 15:31

Presentato questa mattina, nella sala consiliare del comune di Gallicano, un bilancio del lavoro svolto dal 2015 ad oggi dall'Ecomuseo delle Alpi Apuane alla presenza dei cittadini e dei sindaci dei comuni coinvolti

giovedì, 9 maggio 2019, 14:26

Stephanie Longo è una storica italo-americana di Scranton, in Pennsylvania, che ha allestito, a inizio maggio, una mostra dedicata a Zefferino Poli, nato a Bolognana il 31 dicembre 1858 e divenuto a inizio Novecento il più grande impresario teatrale del pianeta

giovedì, 9 maggio 2019, 10:55

Organizzata dall'associazione una "Azalea per la vita" di Casatico-Vitoio e dalla Pro-Loco di Camporgiano con il patrocinio del comune si svolgerà in piazza San Giacomo dove avverrà, fin dalle prime ore del mattino, la distribuzione delle azalee dietro un compenso che sarà, come sempre, devoluto per la ricerca sul cancro

mercoledì, 8 maggio 2019, 14:27

Si presenta la lista “Progetto Cambiamento - Andiamo Avanti” che sosterrà il sindaco uscente Daniele Gaspari in vista delle prossime elezioni amministrative nel comune di Castiglione di Garfagnana. L'apertura della campagna elettorale è fissata per domani (giovedì 9 maggio), alle 21, nella sala consiliare del comune

mercoledì, 8 maggio 2019, 08:36

I pendolari della Linea Lucca-Aulla, in vista delle prossime elezioni amministrative, si rivolgono a tutti i candidati sindaci della Valle del Serchio e Lunigiana elencando 10 punti sui quali impegnarsi

martedì, 7 maggio 2019, 18:05

Il 9 maggio, alle 9.45, presso la sala del consiglio comunale di Gallicano, si terrà il convegno "L’Ecomuseo delle Alpi Apuane: un progetto per lo sviluppo locale (La prima fase (2015-2018) e il progetto futuro)"