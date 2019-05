Garfagnana



Una domenica di alpinismo lento sulle Alpi Apuane

venerdì, 10 maggio 2019, 09:51

Sarà una domenica di Alpinismo Lento sulle Alpi Apuane, a Pomezzana. L'associazione Mangia Trekking, guidata da Nicola, visiterà un'officina "di assoluta nicchia", in cui si realizzano, operando artigianalmente, come avveniva ai tempi antichi, gli utensili per gli scultori del marmo. Un'officina situata in mezzo ad un bosco di castagni vicino ad una cascata d'acqua che un tempo rappresentava anche la fonte di energia per azionare i magli e le altre macchine operatrici. In officina si vedrà le forge che bruciano carbone, e diversi macchinari, normalmente comandati da operai che fabbricano ogni tipo di attrezzo per scolpire il legno, il bronzo, il gesso ed il marmo (scalpelli, sgorbie e raspe ecc.ecc.). Un'attività di Alpinismo Lento da Pomezzana alla vetta del monte Matanna. Una piccola degustazione di prodotti tipici a concludere la giornata.