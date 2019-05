Garfagnana



Unione Comuni, bando per cinque operai forestali

giovedì, 23 maggio 2019, 17:47

L’Unione Comuni Garfagnana indice una selezione pubblica per l'assunzione, a tempo indeterminato, di cinque operai forestali da adibire ai lavori di sistemazione e manutenzione idraulico-forestali ed idraulico-agraria, prevenzione e repressione incendi boschivi, miglioramento dei boschi ed attività connesse, valorizzazione ambientale, paesaggistica e verde urbano, difesa dei suoli, interventi straordinari e a seguito di calamità naturali.

L'ambito lavorativo è rappresentato prevalentemente dal territorio dell'Unione Comuni Garfagnana, fermi restando gli interventi a carattere regionale previsti dal Piano Operativo antincendio boschivo.

Per essere ammessi alla selezione sono richiesti il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici, l’assolvimento dell'obbligo scolastico, un’età non inferiore a 18 anni ed avere la piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni e essere in possesso della patente di guida cat. B.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande, fissato alle ore 12:30 del giorno 24 giugno 2019.

La selezione consisterà in una prova conoscitiva ed in una prova pratica.

La prova conoscitiva – massimo 36 punti – consisterà in un questionario con 24 domande a risposta multipla sulle seguenti materie:

- Nozioni di base sulle utilizzazioni forestali (tagli, allestimento, esbosco, ecc.);

- Nozioni di base di ingegneria naturalistica e principali tecniche;

- Nozioni di base sulle sistemazioni idraulico-forestali;

- Nozioni di base sul sistema regionale anti-incendi boschivi;

- Nozioni di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (cantieri forestali);

- Nozioni di base sull’ordinamento degli enti locali con particolare riguardo ai Comuni e alle Unioni di Comuni.

La prova pratica – massimo 56 punti – riguarderà:

- uso, manutenzione e sostituzione accessori delle attrezzature forestali (motosega, decespugliatore);

- Riconoscimento degli ambienti e delle specie forestali presenti nel territorio della Garfagnana;

- realizzazione delle lavorazioni più comuni nelle attività forestali e di bonifica;

- conoscenza e uso delle attrezzature per la repressione degli incendi boschivi;

- conoscenza e corretto utilizzo dei DPI in ambito forestale.

Sono riconosciuti i seguenti titoli con un massimo di 8 punti:

patente di guida di categoria C1 – punti 3;

patente di guida di categoria C1E – punti 5;

patente di guida di categoria C – punti 8.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al bando, disponibile sul sito www.ucgarfagnana.lu.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.