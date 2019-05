Vento e pioggia, ancora due giorni di maltempo

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 13 maggio 2019, 16:51

E’ stato stilato il programma operativo per il rilascio gratuito dei certificati destinati agli elettori affetti da patologie che ne impediscano o rendano difficoltoso l’esercizio di voto (art. 41 DPR 16 maggio 1960, n. 570; art. 29 L. 5 febbraio 1992, n.

lunedì, 13 maggio 2019, 09:06

Un successo in termini di interesse e di partecipazione il convegno che si è svolto a Camporgiano, nell’ampia sala del Centro Civico Comunale sabato alle 17. Una sala gremita da donne ma anche da tanti uomini, perché il tumore alle mammelle, seppure in diversa misura, riguarda anche il cosiddetto “sesso...

lunedì, 13 maggio 2019, 08:44

Una giornata di grande festa ha salutato l’ingresso in città e in Cattedrale del nuovo vescovo Paolo Giulietti: tantissima gente, autorità civili e militari, gran parte del mondo del volontariato, cittadini comuni presenti lungo il percorso ed in particolare in piazza San Giovanni e in piazza San Martino

lunedì, 13 maggio 2019, 08:41

Si rinnova il gemellaggio tra Castiglione di Garfagnana e il piccolo comune francese Isola. I rappresentanti della cittadina transalpina hanno fatto visita al paese garfagnino, ricevuti con gli onori in comune dell’amministrazione ed in particolare dal presidente della Commissione Gemellaggio Roberto Tamagnini

domenica, 12 maggio 2019, 23:12

Momento d’oro per il gruppo “V.A.M. fino alla morte” che, giovedì 15 maggio, sarà ospite d’onore del 4° Stormo di Grosseto, uno degli aeroporti militari più importanti in assoluto. Saranno ben 42 i componenti del gruppo proveniente dalla Valle del Serchio, coordinati dall’infaticabile “factotum” Rolando Cavilli, che attorno alle 9...

domenica, 12 maggio 2019, 13:41

Ancora condizioni di tempo instabile interesseranno la Toscana per la giornata di domani, lunedì 13 maggio. La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha esteso poco fa il codice giallo per vento a quasi tutta la regione, con validità fino alla mezzanotte di lunedì