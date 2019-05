Vie Matildiche, terza tappa del percorso

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 30 maggio 2019, 13:03

Nuovi interventi sul reticolo dei corsi d'acqua toscani per la difesa del suolo. Ammontano a circa 10 milioni di euro le risorse che saranno destinate alle opere per la tutela del territorio e dell'equilibrio idrogeologico in alcune aree della Toscana

mercoledì, 29 maggio 2019, 21:57

Domenica 2 giugno alle 10, nella sede del Museo Linea Gotica Garfagnana a Molazzana, in occasione dei festeggiamenti per il terzo anno di attività del museo, sarà inaugurato uno spazio espositivo di reperti di alcuni degli aerei abbattuti/caduti

mercoledì, 29 maggio 2019, 18:10

Il maltempo che ha contraddistinto il nostro mese di maggio ha fatto slittare la manifestazione "Cascio in Festa 2019" a domenica 2 giugno presso il sempre più curato e rinnovato paese di Cascio (tra l'altro molto accessibile anche in carrozzina)

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:52

In Garfagnana è di nuovo di scena la grande mountain bike. Sabato 1 e domenica 2 giugno torna Garfagnana Epic, la maratona in MTB non competitiva giunta alla V^ edizione

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:44

Francesco Pioli, neo-eletto sindaco di Villa Collemandina, si racconta in esclusiva alla Gazzetta del Serchio parlando della sua squadra, delle fusioni e della discrepanza tra il voto delle amministrative e il voto delle europee in Valle

martedì, 28 maggio 2019, 17:34

I campus inizieranno lunedì 1 luglio presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria “Centro Educativo Ricreativo“ per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni e “Centro Estivo Infanzia“ per bambini/e dai 3 ai 6 anni di età