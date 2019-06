Garfagnana : pieve fosciana



A Pontecosi un “Rudere” senza barriere architettoniche

mercoledì, 12 giugno 2019, 14:29

Pontecosi, caratteristico paesino del comune di Pieve Fosciana, è conosciuto in tutta la Valle del Serchio per le sue “feste in riva al lago”, organizzate e animate dalla Associazione Lago sì con l’aiuto di molti volontari. Sono ormai più di 20 anni che l’Associazione ha iniziato ad impegnarsi con lo scopo di valorizzare l’ambiente i territorio ed un patrimonio che è di tutti. L’ultimo successo è quello del recupero del “Rudere”, una bella struttura, chiamata affettuosamente così, che si affaccia sulla piazzetta in riva al lago.

In realtà rudere lo era davvero quando, quasi appunto 20 anni fa, i volontari dell’Associazione Lago sì decisero di impegnarsi per il suo recupero; da allora festa dopo festa il Rudere è diventato il fiore all’occhiello del paese di Pontecosi, diventando luogo indispensabile per la gestione della cucina che sarà a disposizione per organizzare le nostre feste, e il piano superiore con una sala riunioni e una bellissima terrazza panoramica. Le rifiniture interne, portate avanti da volenterosi e capaci membri dell’Associazione, stanno progredendo verso il termine. E da qualche giorno il Rudere si è arricchito di un’altra perla.

Grazie all’aiuto del sindaco di Pieve Fosciana, Francesco Angelini ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il cui contributo economico ne ha reso possibile la realizzazione, è stato installato un ascensore che ha permesso a questa costruzione di diventare accessibile a tutti. Ora questo è veramente un luogo di aggregazione e di ritrovo per tutti, pontecosini e non solo.

"Questo traguardo - dichiara il presidente dell’associazione Franco Suffredini - riempie di orgoglio tutti i volontari che in questi anni si sono impegnati e nello stesso tempo, cercano di sensibilizzare i giovani ad impegnarsi per permettere il ricambio generazionale, per continuare queste attività impegnative ma anche tanto gratificanti.

Per questo rivolgo un appello a tutti i giovani affinchè si rendano conto di quanto siano importanti le associazioni di volontariato nella valorizzazione del territorio.

Rivolgo un appello anche a coloro che in alcuni giorni estivi patiscono alcuni disagi in occasione delle feste: un po’ di disagio permette la realizzazione di cose importanti per tutta la comunità, come è successo per il nostro “Rudere” che, ormai, somiglia sempre più ad un piccolo castello".