A Sillicagnana è tempo di "Maccheron... aia"

mercoledì, 19 giugno 2019, 17:33

Sabato 22 e domenica 23 giugno torna a Sillicagnana "Maccheron... aia" all'interno del centro storico del piccolo paesino situato nel comune di San Romano in Garfagnana.



Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione è strutturata come percorso gastronomico tra le aie, i vicoli e i borghi del centro storico. Si parte dall'aperitivo, per arrivare fino al dolce, passando per i maccheroni, prodotto tipico del posto.



L'area sarà allietata da musica che accompagnerà la clientela in tutto il percorso. Il costo del menu completo è pari a 18 euro, acqua e vino compresi; possibilità di menu ridotto per i più piccoli. Al termine, gli organizzatori aspettano tutti per una caffè e una bevuta nella tipica osteria paesana. Un'ottima occasione quindi per abbinare la visita a questo piccolo borgo ad un tour gastronomico fatto di prodotti tipici.



L'evento è organizzato dalla Asd Sillicagnana in collaborazione con la comunità paesana. L'invito è per sabato 22 e domenica 23 dalle 19:30 alle 21:30.