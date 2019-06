Garfagnana



A Vagli inaugura il nuovo parco avventura per... temerari

venerdì, 14 giugno 2019, 18:46

di andrea cosimini

A Vagli nasce una nuova attrazione in vista della stagione estiva. Inaugura infatti domani (sabato 15 giugno), nei pressi del ponte a funi sospeso, il nuovo parco avventura per temerari e non.



Un parco completamente immerso nella natura, molto raro nel suo genere ed accessibile a tutti: grandi e piccini, esperti alpinisti e non. I visitatori potranno camminare lungo delle corde, ad un'altezza di 80 metri dal suolo, legate a dei tralicci altissimi per cui sarà possibile passare sopra le sponde del lago e finire il percorso utilizzando la zip-line per ritornare al punto di partenza.



Già oggi il nuovo parco era accessibile al pubblico ed è stato letteralmente preso d'assalto dai bimbi e dai loro genitori. Domani, in occasione dell'inaugurazione ufficiale, il parco sarà ad ingresso libero. Poi il comune stabilirà l'eventuale costo del percorso visto che richiederà l'impiego di alcuni operatori. Taglio del nastro previsto alle 16. Seguirà quindi un rinfresco gratuito offerto ai presenti.



Alla cerimonia inaugurale sarà presente anche il neo-eletto sindaco del comune, Giovanni Lodovici, alla sua prima uscita pubblica dopo il consiglio di insediamento della nuova giunta.



L'opera è stata ideata dalla precendente amministrazione, guidata dall'ex sindaco (oggi vice) Mario Puglia ed è stata portata avanti in questi mesi per terminarla solo nella giornata di oggi. Quattro mesi complessivi di lavoro per un totale di 413 mila euro.