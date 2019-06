Allerta meteo, attesi forti temporali

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 22 giugno 2019, 13:02

A quattro anni dal riconoscimento Unesco come Riserva della Biosfera, l'Appennino tosco-emiliano è tornato a Parigi, nella sede UNESCO, questa volta su incarico del Ministero dell'Ambiente per organizzare la presenza in rete delle MaB Italiane alla 31a sessione del "Man and the Biosphere Programme International Co-ordinating Council (MAB-ICC)"

sabato, 22 giugno 2019, 08:42

Come ogni anno, per il Corpus Domini, Turritecava si riempie di colori, quelli dei petali delle più svariate qualità di fiori che, sapientemente collocati sul selciato stradale, creano disegni che lasciano a bocca aperta il visitatore

venerdì, 21 giugno 2019, 18:42

Allo scopo di attivare l'iter necessario, è stato convocato oggi il tavolo tecnico fra la Regione Toscana e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, previsto dal protocollo d'intesa firmato il 16 maggio

venerdì, 21 giugno 2019, 12:13

Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha proclamato lo stato di agitazione del personale dell’Azienda Toscana Nord Ovest dopo la rottura delle trattative con la direzione aziendale avvenuta ieri

venerdì, 21 giugno 2019, 09:50

Nei prossimi giorni sono attese temperature con valori sopra la media, per questo già dal 24 giugno, e fino al 31 agosto, scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali agricoli e forestali (abbruciamenti)

venerdì, 21 giugno 2019, 09:28

Sarà presentato sabato 22 giugno alle 21, presso il Rifugio Orto di Donna, in Località Cava 27 in Val Serenaia, nel comune di Minucciano (telefono rifugista 3473663542), il nuovo libro di Gianluca Briccolani "L'altezza della libertà - Viaggio tra l'essenziale bellezza delle Alpi Apuane"