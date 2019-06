Associazione Lago Sì, il rudere sarà accessibile a tutti

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 4 giugno 2019, 16:16

Più di 250 iscritti per la maratona in mountain bike non competitiva che si è tenuta nel cuore della Garfagnana, tra borghi arroccati e spazi naturali incontaminati, sabato 1 e domenica 2 giugno

martedì, 4 giugno 2019, 13:46

Sarà presente anche il gonfalone del comune di Castelnuovo, decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile per i sedici comuni della Garfagnana. A seguire la premiazione degli studenti primi classificati degli istituti superiori di secondo grado, tra cui l'Isi di Castelnuovo

martedì, 4 giugno 2019, 12:33

La riflessione è del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che, preoccupato per i castagni toscani e per la filiera produttiva ad essi legata, stamani ha tradotto le proprie perplessità in interrogazione alla giunta regionale

lunedì, 3 giugno 2019, 19:02

Il consigliere di minoranza del comune di Vagli Sotto, Mario Giuseppe Coltelli, interviene in merito al Rave Party in corso in questi giorni a Monte di Roggio

lunedì, 3 giugno 2019, 15:10

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta questa mattina, intorno alle 10, davanti all'ufficio postale di Gallicano a seguito della richiesta di un passante che ha assistito ad un litigio (con percosse) tra due coniugi di nazionalità nigeriana

lunedì, 3 giugno 2019, 13:27

C’è tempo fino al 19 luglio per presentare domanda sul nuovo bando “Infrastrutture e dotazioni strumentali” pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e valido per l’attribuzione di contributi nel triennio 2019-2021