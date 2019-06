Garfagnana



CAI, gita sulle pendici del Monte Tambura

domenica, 9 giugno 2019, 17:10

Una camminata in esterno per conoscere il mondo della speleologia, nello splendido contesto delle montagne apuane. E’ possibile grazie al sentiero tematico CAI 1000, che tocca gli ingressi degli abissi più profondi di 1000m in una spettacolare valle carsica, la Carcaraia, conosciuta anche come Valle dell’Acqua Bianca.

Ben nota a scialpinisti e ciaspolatori irriducibili come ultimo rifugio delle nevi invernali, d’estate la valle è dominata del verde dei faggi e del paleo, e il bianco e il grigio di doline, campi solcati, ravaneti, cave e vie marmifere. Un paesaggio ricco di contrasti, con una significativa impronta umana, sopra e sotto i vostri piedi: i pannelli illustrati scritti dagli speleologi vi spiegheranno il dedalo di vie sotterranee nascosto ai vostri occhi.

Il culmine del sentiero arriva poco sotto la vetta del Monte Tambura. In breve ci si affaccia sulle valli verso il mare, al Passo della Focolaccia, fiancheggiando l’antica cava di Piastramarina (1700m s.l.m.) ancora attiva.

La realizzazione del sentiero CAI 1000 è stata possibile grazie all’impegno della Sezione CAI Castelnuovo di Garfagnana, in collaborazione con il CAI Firenze, e alla disponibilità del comune di Minucciano e del comune di Vagli, al cofinanziamento della Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana, dell’Unione dei Comuni e della Federazione Speleologica Toscana. Per portare a termine il progetto sono occorsi ben tre anni di lavoro, ai gruppi speleo coinvolti: il Gruppo Speleologico Fiorentino, lo Speleoclub Garfagnana e l’Unione Speleologica Pratese, e alla Commissione Sentieri del CAI Castelnuovo. La Società Speleologica Italiana, già patrocinatore dell’iniziativa con gli altri enti, ha assegnato il Premio Italia Speleologica nel 2017, anno di apertura al pubblico del sentiero.

La giornata è aperta a tutti i camminatori esperti: il sentiero di 9 km prevede tratti accidentati, ripidi e/o esposti e oltre 800m di dislivello. La quota di partecipazione per i non soci di 6€, per attivare l’assicurazione infortuni CAI. Per partecipare occorre prenotarsi contattando gli organizzatori entro giovedì 21 giugno per comunicare nome, cognome e data di nascita al fine di attivare l’assicurazione. Per altre informazioni sul programma, dubbi e curiosità contattateci.

Il ritrovo previsto è in Piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana alle ore 8:30. Pranzo al sacco. Rientro in serata. Mezzi propri. In caso di maltempo la gita verrà rimandata. Raccomandate acqua a volontà (non ci sono punti di approvvigionamento lungo il percorso) e crema solare!

Informazioni: www.sentieromenomille.it.

Prenotazioni:speleo.garfagnana@gmail.com – Giulio 349/0535414 – Sezione CAI Castelnuovo di Garfagnana