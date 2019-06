Campi estivi alla scuola primaria di Fabbriche di Vallico

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:54

Aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il “Bando Beni Culturali” per l’attribuzione di contributi 2019-2021, che è rivolto a soggetti pubblici e privati e ha per obiettivo il sostegno a progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali sottoposti alla tutela della Soprintendenza competente ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n.42

mercoledì, 26 giugno 2019, 10:18

“Nati per leggere” sbarca a Castiglione di Garfagnana. Grazie al gruppo di ascolto promosso dall’amministrazione per la valorizzazione della biblioteca comunale e al lavoro dei consiglieri Ugolini e Tamagnini l’iniziativa che coinvolge bambini da 0 a 6 e genitori “nati per leggere” sbarca a Castiglione

martedì, 25 giugno 2019, 11:44

“Flora nobile della Garfagnana”, il nuovo volume sul patrimonio floristico della Garfagnana e gli aspetti più caratteristici della natura appenninica della collana editoriale della Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana

martedì, 25 giugno 2019, 09:32

"Una vita spesa a favore degli altri". Con questa frase la Misericordia di Gallicano ha voluto annunciare, stamattina, la triste notizia della scomparsa, avvenuta questa notte, del proprio storico governatore, il dottor Gastone Lucchesi

lunedì, 24 giugno 2019, 17:28

Presso il palazzo comunale di Castiglione di Garfagnana, alle 21, verrà inaugurata la mostra di disegni su Fabrizio de André degli alunni delle scuole di Castiglione di Garfagnana, Villa Collemandina e Pieve Fosciana che rimarrà aperta fino al 26 luglio

lunedì, 24 giugno 2019, 12:14

Ultimi giorni per presentare la domanda per fare il servizio civile regionale toscano. Scade il 28 giugno alle 14 il bando rivolto ai giovani dai 18 a 29 anni. Sono 62 posti i posti in provincia di Lucca nei progetti promossi e coordinati dal Centro Nazionale per il Volontariato in...