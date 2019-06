Garfagnana



Caritas, presentato il rapporto annuale sulla povertà nella diocesi di Lucca

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:15

di giulia del chiaro

La persistenza di un fenomeno di povertà orizzontale, in linea con quanto i dati ISTAT mostrano verificarsi anche a livello nazionale, e la povertà giovanile diffusa, sono i dati che emergono con più forza dagli elementi che i volontari, dei centri di ascolto del territorio, hanno raccolto, lo scorso anno, durante un’indagine effettuata su una base di 1653 persone, o nuclei famigliari, che si sono rivolti a questi sportelli per richiedere aiuto.

“Invisibili evidenze” il titolo del rapporto annuale elaborato da Caritas che, ogni anno, fotografando la situazione di fragilità e marginalità che investe il nostro territorio, fornisce dati, storie e profili in grado di definire sia le situazioni di disagio diffuse nella diocesi che il lavoro, della rete Caritas, rivolto all’accompagnamento di chi sperimenta tali situazioni.

“Un appuntamento importante – ha esordito Donatella Turri, direttrice dell’ufficio Caritas Diocesana di Lucca – che ogni anno, da vent’anni, ci permette di fornire una fotografia della situazione, e della distribuzione, del disagio economico e sociale nella nostra diocesi. L’obiettivo – ha proseguito – è quello di dare evidenza ad un invisibile che, purtroppo, popola la nostra società e che, speriamo, possa essere accolto dalla comunità per renderlo visibile e permettertene un superamento”.

Ad elaborare il dossier la sociologa Elisa Matutini che ha suddiviso il lavoro in due parti: una prima parte del rapporto presenta un’analisi quantitativa fatta di dati e del loro studio. La seconda parte, invece, presenta un focus più qualitativo che si sofferma sulle storie di vita e suoi racconti rilasciati dai volontari.

Dai dati emerge come delle persone che si rivolgono ai centri di ascolto, perché in una situazione di povertà grave, la grande maggioranza è composta da giovani (il 41,13 per cento di età inferiore ai 44 anni e il 67,75 per cento inferiore ai 54 anni) e da nuclei famigliari costituiti da una coppia di adulti, in età lavorativa, con più figli piccoli. È proprio il dato riguardante i minori, con una presenza di 2 o più figli nelle famiglie del campione, che anche quest’anno, come nel dossier dello scorso anno, apre una parentesi impressionante sulla povertà dei bambini: “la povertà dei minori, che nel 40 per cento dei casi sono presenti nelle famiglie considerate, comporta una particolare attenzione – ha spiegato la sociologa, Elisa Matutini – perché spesso a quella economica si va ad associare una povertà educativa capace di inserire i minori in un circolo vizioso che spesso li conduce a rimanere, anche una volta divenuti giovani adulti, in situazioni di disagio e marginalità”.

A costituire elementi legati alla situazione si svantaggio socio-economico sono, nella maggioranza dei casi, la situazione lavorativa precaria e discontinua e la povertà educativa. La formazione di chi si rivolge ai centri di ascolto è, infatti, tendenzialmente bassa (una persona su due ha al massimo la licenza media) andando ad incidere pesantemente, a sua volta, sulla possibilità di trovare un’occupazione.

I dati mostrano, però, delle variazioni quando si parla di persone straniere dato che, i 927 stranieri che lo scorso anno si sono rivolti ai CdA della Caritas, indicano come le persone straniere a richiedere aiuto siano molto più giovani di quelle italiane (il 26,85 per cento ha meno di 34 anni) e spesso si tratti di persone che risiedono in Italia da lungo periodo (uno su due vive in Italia da almeno 10 anni) che sono rimaste coinvolte in lunghe battaglie per la fuoriuscita dalla situazione di disagio.

A collegarsi alla povertà intesa in senso materiale, ed economico, l’isolamento sociale. Tutti coloro che si rivolgono ai centri, infatti, spesso hanno poche relazioni soprattutto per ciò che riguarda le reti informali di parenti e amici. Lo scopo dei centri d’ascolto, difatti, non è quello di limitarsi alla distribuzione dei beni di prima necessità che Caritas raccoglie, ma anche, e soprattutto, quello di creare una relazione di fiducia ed alleanza per costruire, insieme, un progetto di cambiamento condiviso capace di mettere in gioco risorse ed energie delle persone coinvolte per accompagnarle fuori dalla situazione di difficoltà.

A sottolineare l’importanza di questo rapporto anche l’arcivescovo Paolo: “si tratta di un punto di vista importante per conoscere a fondo le realtà più marginali analizzandole in profondità mediante un’opera di ascolto capillare”. Il vescovo ha poi proseguito ricordando come la povertà abbia un profilo multidimensionale che somma alla povertà economica quella relazionale, educativa e culturale: “È proprio questo fatto – ha sottolineato – che rende indispensabile ognuno di noi per costituire un’alleanza contro la povertà e fare qualcosa per quei milioni di persone spesso invisibili agli occhi di chi non sa leggere”.

Il dossier, presentato alla stampa questa mattina, verrà illustrato alla città, in un incontro pubblico, questo pomeriggio alle 17 nel salone dell’arcivescovato.