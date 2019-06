Celebrata la Festa della Repubblica nel Cortile degli Svizzeri

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 1 giugno 2019, 18:25

Lucia Rossi, 48 anni, è una delle tre prime cittadine donna elette durante l'ultima tornata elettorale. Passata con l'81,30 per cento dei voti (nel comune più piccolo e con la più bassa percentuale di affluenza di tutta la provincia), si è concessa alla Gazzetta del Serchio per un'intervista inedita sul futuro di...

venerdì, 31 maggio 2019, 13:15

Un week-end in Appennino tra visite guidate, trekking e relax in rifugio. L'iniziativa è promossa da APGI Associazione Parchi e Giardini d'Italia in occasione dell'evento nazionale “Appuntamento in Giardino”

venerdì, 31 maggio 2019, 11:40

Con le ultime due sentenze del 27 e del 29 maggio il Giudice del Lavoro ha nuovamente ritenuto legittimo il comportamento di CTT Nord che ha dato disdetta a tutti i vecchi accordi economici e integrativi prima in vigore nelle società di Pisa, Lucca, Livorno poi confluite nella stessa CTT...

venerdì, 31 maggio 2019, 08:52

Per il ritiro e la consegna dei pacchi acquistati su internet a Lucca sono disponibili otto nuovi punti che affiancano 118 uffici postali, formando la più capillare rete distributiva d’Italia

giovedì, 30 maggio 2019, 21:13

Dopo i successi di S.Cassiano di Controne e S. Giorgio di Brancoli, sabato 15 giugno si svolgerà la terza tappa della serie di incontri relativi alla conoscenza di quello storico ed importante percorso che prende il nome di Vie Matildiche

giovedì, 30 maggio 2019, 13:03

Nuovi interventi sul reticolo dei corsi d'acqua toscani per la difesa del suolo. Ammontano a circa 10 milioni di euro le risorse che saranno destinate alle opere per la tutela del territorio e dell'equilibrio idrogeologico in alcune aree della Toscana