Garfagnana



Coltelli: "Vagli, regno del rave party"

lunedì, 3 giugno 2019, 19:02

Il consigliere di minoranza del comune di Vagli Sotto, Mario Giuseppe Coltelli, interviene in merito al Rave Party in corso in questi giorni a Monte di Roggio.



"Domenica mattina mi sono svegliato con una lieta sorpresa - esordisce Coltelli -, orbene in paese non si parlava d’altro del Rave Party in corso a Monte di Roggio, nota località del comune di Vagli Sotto. Manifestazione che si è protratta anche nella giornata e nottata della domenica e in vigore a tutt’oggi".



"Le lamentele della popolazione - spiega - sono giunte fino al sottoscritto in quanto consigliere comunale eletto nelle recenti elezioni amministrative, così domenica notte mi sono deciso di perdere un paio d’ore di sonno e mi sono alzato nel pieno della notte per ascoltare con le mie orecchie quanto stava avvenendo. Effettivamente, dalla località Monte di Roggio proveniva una assordante musica che sinceramente ha turbato e sta turbando il sonno dei vaglini abbinata ad uno scintillio di luci che rischiaravano il tranquillo paesino di Vagli Sopra".



"Sinceramente - sottolinea il consigliere - non ho niente in contrario a certe manifestazioni, ma fatte in determinati ambienti mi sembrano un pochino fuori luogo. Oggi, nel pomeriggio, mi sono recato a Monte di Roggio per vedere dove si svolgesse la manifestazione e con mio stupore ho visto tantissimi camper, auto e molti giovani assembrati presso il vecchio campo sportivo in località Tonterone, allora mi sono chiesto: ma quella non è area parco? Ebbene, è proprio area ricadente all’interno del parco Alpi Apuane, dove i poveri cacciatori non possono entrare e addirittura sono stati redarguiti anche per il transito di fuoristrada".



"Alla luce di tutto ciò - incalza Coltelli - mi sono andato a visionare le norme tecniche di attuazione del Piano del Parco (N.T.A.P.P.) e all’art. 24 comma c) testualmente si recita: “eliminare, o almeno ridurre le fonti di disturbo e d’inquinamento idrico, atmosferico, acustico, con il controllo delle pressioni antropiche, in particolare nelle zone di riserva e nelle zone interessate dalle aree di collegamento ecologico e funzionale di cui all’art. 20 delle presenti N.T.A.P.P". Faccio notare che quell’area è vicinissima alla famosa zona umida che da piano del parco non è attraversabile neanche a piedi. Allora mi sono chiesto: ma perche succede tutto questo? E le guardie del parco tanto solerti a sanzionare cacciatori, legnaioli, a controllare i vari anzi tanti nulla osta necessari per svolgere qualsiasi tipo di attività all’interno dell’area Parco, dove erano? Dormivano o non sapevano niente? O forse il dottor Putamorsi, presidente del Parco Alpi Apuane, non ha dato disposizioni per intervenire? Ma siamo ancora in uno stato di diritto o a Vagli veramente regna una legge tutta sua applicabile a suo uso e consumo e quando fa comodo?"



"Non voglio entrare nel merito della giurisprudenza - conclude Coltelli -, ma un accenno credo che vada fatto: i free party, comunemente chiamati anche rave party o rave, sono manifestazioni musicali autogestite (quindi illegali in molti paesi) nate verso l'inizio degli anni ottanta, principalmente tekno, techno, goa, acid house, jungle, drum & bass o psy-trance, caratterizzate dal ritmo incalzante della musica e dai giochi di luce. Si tengono di solito in spazi isolati, per esempio all'interno di aree industriali abbandonate o in grandi spazi aperti, come campi, cave, boschi e foreste, con durata variabile da una notte fino a più di una settimana. Mi domando e dico: ma anche se in Italia non sono stati dichiarati illegali, si tratta pur sempre di un assembramento di persone, quindi una comunicazione quanto meno all’autorità di polizia andava fatta? E altro ancora: ma l’area dove si è svolta la manifestazione avrà pure un proprietario sia esso pubblico o privato, non era il caso di chiedere un’autorizzazione allo stesso? Tutte domande alle quali mi daranno una risposta basta non aver fretta. Concludo dicendo buon Rave Party a tutti".