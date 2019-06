Consiglio provinciale: escono Simonini e Boggi

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 19 giugno 2019, 17:33

Sabato 22 e domenica 23 giugno torna a Sillicagnana "Maccheron... aia" all'interno del centro storico del piccolo paesino situato nel comune di San Romano in Garfagnana

mercoledì, 19 giugno 2019, 17:10

La provincia di Lucca convocherà nei primi giorni di luglio un incontro pubblico sul progetto del nuovo ponte sul fiume Serchio. Lo annuncia il presidente Luca Menesini

mercoledì, 19 giugno 2019, 13:07

In Garfagnana, immerso nei verdi e vasti boschi dell'Appennino, scorre un torrente dalle acque limpide e freschissime

martedì, 18 giugno 2019, 12:06

Domenica 23 giugno, il Giardino Botanico "Maria Ansaldi" Pania di Corfino dell’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con il Rifugio Isera Orecchiella e le aziende agricole Podere ai Biagi e Podere degli Gnomi, organizza una giornata dedicata alla scoperta delle piante curative, "magiche" e mitologiche

martedì, 18 giugno 2019, 09:27

Greggi decimati dai predatori in Garfagnana. Gli allevatori potranno richiedere il risarcimento anche per i cosiddetti danni indiretti come la perdita di produzione di latte e di carne ed eventuali capi abortiti (ovini, caprini, bovini, bufalini, equini, asinini e suini).

lunedì, 17 giugno 2019, 17:58

Con la seduta consiliare convocata sabato mattina a Pescaglia, sono terminati i consigli comunali di insediamento delle rinnovate giunte nei 15 comuni della Valle del Serchio chiamati al voto durante l'ultima tornata elettorale. Quello che ne emerge è un quadro complessivo in cui la presenza femminile in politica si fa sempre...