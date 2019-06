Garfagnana



Da Petrognola e Barga sul palco del Magione Beer Art Festival

venerdì, 21 giugno 2019, 09:17

Tutto pronto per il Magione Beer Art Festival, l'unica manifestazione, a ingresso libero, che unisce fumetti livee birre artigianali. Appuntamento questa sera dalle ore 19:00 a mezzanotte, in piazza Ricasoli ad Altopascio.

Sette i birrifici artigianali presenti in piazza, ognuno con il proprio stand: da Buti il Birrificio di Buti; da Ponte a Moriano il birrificio Bruton; da Cenaia J63; da Pisa La Gilda dei Nani Birrai; da Livorno il Piccolo Birrificio Clandestino; da Piazza al Serchio La Petrognola e da Montecarlo Toptà.

Il food truck di 9 metri, con una zona distribuzione di oltre 70mq, allestito per l'occasione da La Magione del Tau, invece, servirà panini, focacce, fritture, hamburger, hot dog, la polenta alla spina con sugo di carne o di funghi e crepes alla crema e alla Nutella.

I fumetti saranno i co - protagonisti di questa manifestazione, e il primo appuntamento sarà con Vignette sul ringalle ore 21:30: uno "scontro" tra disegnatori, presentato da Gianfranco Tartaglia, in arte Passepartout, ad eliminazione diretta sul palco allestito in piazza Ricasoli. Verrà scelto un tema e i concorrenti si daranno battaglia "a colpi di vignette" che verranno proiettate alle spalle dei disegnatori per essere visibili anche agli spettatori in piazza. Una giuria, composta dal pubblico, con votazione per applauso, e una giuria tecnica, composta dai disegnatori Elena De Nard di Lucca, Riccardo Innocenti di Pistoia e dallo scrittore e sceneggiatore, sempre di Pistoia, Marco di Grazia, decreteranno il vincitore.

Sul palco per la prima semifinale saliranno: Dario Di Simone, Leo Magliacano e Simone Togneri.

Gli appuntamenti di domani, sabato 22 giugno:

Domani, invece, per gli amanti degli abbinamenti cibo - birra alle ore 18:00 sarà possibile degustare un aperitivo con formaggi e birra e gli abbinamenti curati da Simone Cantoni assaggiatore, giornalista, docente di corsi di formazione, giudice di gara in concorsi nazionali e internazionali (per info e prenotazioni +39 392 4058337).

A partire dalle ore 19:30, invece, si terrà un round speciale di A colpi di pennarello, la performance artistica dei cinque disegnatori: Elena de Nard, Gabriele Muratori, Riccardo Innocenti, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri che saranno affiancati dagli ospiti che questo inverno hanno partecipato alla performance di "A colpi di pennarello" a "La Magione del Tau" insieme a tutti i disegnatori presenti per il Magione Beer Art Festival: Franco Bianco, Dario Di Simone, Leo Magliacano, Marcello Mangiantini, Passepartout, Alessandro Sesti eGiovanna Strivieri.

Sarà un modo per tutti i presenti di assistere a come nasce un bozzetto o un sketch e anche l'occasione di portarsi a casa un disegno con dedica.

Alle 21:30 sarà la volta della seconda semifinale di Vignette sul ring presentata da Passepartout. In giuria i disegnatori: da Pistoia Riccardo Innocenti, dalla provincia di Pistoia Marcello Mangiantini e da Lucca Alessandro Sesti.

E a scontrarsi saranno: da Roma Franco Bianco, dalla provincia di Arezzo Giovanna Strivieri e da Lucca Gabriele Muratori.

La serata sarà animata dallo showman Fabio Carrara.

Per l'occasione grazie a Linkem e alla ditta Gianni Perna Snc di Gabriele Perna di Altopascio sarà possibile usufruire, su tutta la piazza, del wi-fi gratis.

La piazza sarà abbellita grazie dalle creazioni floreali di Vivai Ezio Bonini di Pescia.

Maggiori info sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/magionebeerartfestival e su Instagramhttps://www.instagram.com/magionebeerartfestival

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/321228911898461/

Magione Beer Art Festival e La Magione del Tau, che organizza l'evento, ringraziano: Negozio Partner Enel Altopascio; Conceria M2 di Santa Croce sull'Arno; Riccardo Corredi Altopascio; Il Buon Pane di Altopascio; la Gioielleria Reggiani di Altopascio e Autotecnica Lucchese Srl, San Pietro A Vico, Lucca, concessionari OPEL da più di 30 anni ed oggi concessionario del nuovo marchio DS AUTOMOBILES.