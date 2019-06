Garfagnana



Escursione nell'alta valle del Torrente Rimonio

mercoledì, 19 giugno 2019, 13:07

In Garfagnana, immerso nei verdi e vasti boschi dell'Appennino, scorre un torrente dalle acque limpide e freschissime. Prima di confluire nel Serchio di Soraggio, questo corso d'acqua ha inciso col suo scorrere una profonda valle sotto le ripide pareti del Monte Ripa, ma più in alto verso le cime appenniniche, la valle pur rimanendo fresca ed ombrosa, si fa più aperta e meno scoscesa. Il Rimonio, alimentato da diverse sorgenti, riceve in questo tratto le acque della fonte di S.Martino che prima di confluire nel torrente danno origine alla bellissima torbiera montana di Lamarossa, circondata da una vasta faggeta. Questo è un luogo di incredibile valore ambientale, area umida ad oltre 1400 metri sul livello del mare, dove fioriscono piante rare ed endemismi particolari.



Proprio per la protezione di questi ambienti naturali fu istituita una riserva naturale che oggi si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano.



L' escursione di Officina natura, prevista per domenica 23 giugno, parte dai Casini di Corte e con un grande anello che dopo aver seguito il torrente, tocca Lamarossa e l'Orecchiella prima di tornare al punto di partenza.



Ore effettive di cammino: 3.50

Dislivello in salita m350

Difficoltà: E

Pranzo al sacco



Per informazioni e per partecipare telefonate al 333.5399917