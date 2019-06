Garfagnana



Fabbriche, raddoppia la presenza femminile in consiglio

lunedì, 17 giugno 2019, 14:32

Si è insediato a Fabbriche di Vergemoli il nuovo consiglio comunale. La prima seduta è avvenuta venerdì, presso il teatrino, una delle sedi consiliari temporanee in attesa del nuovo palazzo comunale.



Il mandato del sindaco Michele Giannini è inziato con alcune conferme, come la nomina del vicesindaco Fabrizio Mariani, ma anche con molte novità tra cui il raddoppio della presenza femminile in seno al consiglio. Confermata la consigliera uscente Costanza Forli e nuove elette Marisa Vannetti, Veronica Comunelli e l’assessore esterno Ersilia Catalini. Proprio tra loro sono stati nominati i capigruppo consiliari: Veronica Comunelli per la maggioranza e Costanza Forli per il gruppo di opposizione.



"La tornata elettorale appena conclusa - ha commentato il gruppo di minoranza "Uniti Svoltiamo con Delio Paolini Sindaco" - ha sancito un aumento della presenza femminile nella amministrazioni locali della Valle: Raffaella Mariani, Lucia Rossi e Caterina Campani sono state elette sindaco, diverse sono le donne inserite nelle giunte dei comuni della Valle e anche nel piccolo comune di Fabbriche di Vergemoli si registra un cambio di rotta rispetto alla difficoltà per le donne di trovare spazio nel mondo politico – amministrativo. Non rimane che augurare a questa schiera di donne buon lavoro, con la speranza che negli anni sempre più donne partecipino al governo della cosa pubblica".