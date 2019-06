Garfagnana



Gaia, orari potenziati per lo sportello di Gallicano

venerdì, 28 giugno 2019, 14:00

Due giorni in più di apertura (+ 5,5 ore) per un totale di tre giorni di apertura la settimana per ricevere gli utenti di Garfagnana e Media Valle e con l'obiettivo di rendere più disponibile ed accessibile lo sportello al pubblico del gestore idrico. Dal 1° di luglio ci sarà più tempo per recarsi allo Sportello di Gallicano di GAIA e chiedere informazioni sulla bolletta, sulle pratiche da effettuare sul proprio contratto di fornitura, sulle agevolazioni attive in bolletta e tutto quello di cui si ha bisogno.

Ha dichiarato il presidente di GAIA, Vincenzo Colle: "La Garfagnana può apparire periferica solo dal punto geografico, in verità è una realtà centralissima nella nostra gestione. La scelta di potenziare il servizio, con un orario più ampio di apertura per lo Sportello di Gallicano va proprio in questa direzione: abbiamo analizzato il flusso di utenti nei giorni di apertura in vigore dei nostri sportelli e siamo andati a rafforzare la consulenza dove necessario, in ordine di priorità. Questa riforma degli orari non interessa solo Gallicano, ma anche gli sportelli di Mammiano (zona del pistoiese), Aulla e Pontremoli in Lunigiana. In riferimento a tutti i 7 sportelli al pubblico dislocati sul territorio sono 162 ore settimanali complessive di consulenza al pubblico di GAIA. Il risultato dell'operazione, siamo convinti, sarà utile in termini di un più alto livello di qualità di servizi alla persona offerti."

Ecco come cambia l'orario dello sportello:

Gallicano:

Orario precedente: martedi 8:30 - 13:30

Nuovo Orario: martedi 8:45-12:45 / mercoledi 14 - 16:30 / venerdi 8:45-12:45

+ 5,5 ore (+110%)

Oltre agli sportelli fisici GAIA mette a disposizione per la consulenza dell'utenza anche un numero verde gratuito da fisso 800-223377 (199-113377 da cellulare con costi a seconda del proprio piano tariffario).

Ricordiamo anche il sito web istituzionale: www.gaia-spa.it.