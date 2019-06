Garfagnana



Garfagnana pacchetto estate 2019: oltre 500 eventi animeranno il territorio

venerdì, 28 giugno 2019, 13:09

L’Unione Comuni Garfagnana ha dato corpo ad una serie di importanti ed innovative progettazioni volte a rinnovare ed implementare la promozione del territorio della Garfagnana sotto tutti i profili, in Italia e all’estero, e ha lavorato nell’ambito dell’Osservatorio Turistico di Destinazione – organismo di cui fanno parte i soggetti rappresentativi che a vario titolo operano nell’ambito del settore turismo in Garfagnana – per iniziative di promozione del territorio, di accoglienza e per le migliorie in ambito turistico di cui necessita, ora più che mai, il nostro territorio.

Si parte dal Restyling del sito turismo www.turismo.garfagnana.eu per cui sono state individuate le specifiche tecniche e l’architettura dei contenuti per adeguare l’attuale sito alle più moderne funzionalità. Per quanto riguarda il Consorzio Garfagnana Produce, il piano di promozione commerciale 2019 proposto a supporto e integrazione delle azioni di promozione territoriale individuate dall’Ente si focalizzerà sulla partecipazione a fiere, eventi, work shop di rilevante importanza a livello turistico di carattere nazionale o regionale definite dal calendario di Toscana Promozione Turistica, promozione all’estero dei prodotti tipici e delle strutture ricettive della Garfagnana presso le associazioni di italiani nel mondo, partecipazione a redazionali e trasmissioni televisive su reti nazionali, la collaborazione con Garfagnana MTB Sharing nella realizzazione del progetto relativo alla creazione di punti di ricarica attrezzati con piccola officina per le e-MTB presso le strutture ricettive collegate dai percorsi ciclabili, gestione, monitoraggio e manutenzione delle city bike. Sono previsti interventi manutenzione ordinaria sulla sentieristica attraverso la Sezione Cai Garfagnana che si farà carico dei tratti del Garfagnana Trekking che annualmente necessitano di manutenzione ordinaria e che non ricadono su sentieristica CAI. Sono stati avviati contatti da parte dello IAT Garfagnana con Toscana Promozione Turistica per individuare alcune azioni sinergiche per la realizzazione dell’educational tour finalizzato al turismo attivo.

Nel contempo l’Ente porta avanti altri progetti che vanno dalle vie storiche del Volto Santo e la Via Matildica del volto Santo alle procedure per l’attivazione dell’Ambito Turistico, dalla Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità della Garfagnana ai progetti di incentivazione del turismo invernale con cui si intenderà offrire soprattutto ai giovani di vivere il territorio nella stagione invernale con particolare riferimento alle stazioni sciistiche di Casone di Profecchia e Careggine e quelli di educazione ambientale per implementare senso di appartenenza al territorio attraverso specifiche conoscenze della realtà locale.

In questo contesto, la stagione estiva 2019 nel nostro territorio si prospetta particolarmente ricca di eventi nel segno della tradizione, della cultura, dell’animazione e della gastronomia con sagre con i piatti della tradizione locale, solennità religiose, spettacoli teatrali e folcloristici, musica, mostre, incontri con artisti, convegni, sport, tutte occasioni da vivere in compagnia e in grado di rispondere ai diversi interessi di cittadini e visitatori. Proseguendo una tradizione consolidata, l’Unione Comuni ha voluto raccogliere e pubblicare, nella consueta veste della Collana Editoriale della Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana, il calendario delle manifestazioni, pensandolo come un potente biglietto da visita e di attrazione, da distribuire presso l’Ufficio IAT Garfagnana, i Comuni e le strutture ricettive dei Comuni componenti. Oltre che in forma cartacea le manifestazioni sono pubblicate sul sito della Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana all’indirizzo www.garfagnanaidentitaememoria.it, sul sito istituzionale dell’Unione Comuni Garfagnana www.ucgarfagnana.lu.it - nella sezione manifestazioni - e sul portale turistico della Garfagnana www.turismo.garfagnana.eu.

Tra le novità di quest’anno il palinsesto di concerti di Staindubbatta, gruppo di giovani della Garfagnana il cui progetto, sostenuto dall’Unione stessa, valorizza il legame tra natura e tecnologia attraverso la musica, sviluppando un percorso di riscoperta della bellezza dei luoghi ritrovando se stessi e riducendo al massimo l’impatto acustico ambientale mediante l’utilizzo di cuffie e apposita apparecchiatura. Ad essi si aggiungono i calendari della stagione lirica del Serchio delle Muse, l’International Academy of Music e la rassegna raduni bandistici dell’Associazione Nazionale delle Bande Italiane musicali Autonome con numerose date in tutta la Garfagnana.

Tutti i paesi, dunque, dalle più piccole frazioni ai centri più popolosi, si animeranno riempiendosi di turisti e di tanti garfagnini che apprezzano i momenti di svago che hanno spesso il sapore di un ritorno alle radici. Il calendario delle manifestazioni è sicuramente un utile strumento, trasversale e realizzato a livello sovracomunale, che sintetizza e testimonia l’estrema vitalità del territorio, il dinamismo e l’impegno delle tante associazioni locali. Le numerose manifestazioni che animano le giornate e le serate estive trovano nell’attivo mondo del volontariato e dell’associazionismo un motore fondamentale che l’Unione sostiene e incentiva.