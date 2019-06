Giornata di studi a palazzo comunale

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 24 giugno 2019, 12:14

Ultimi giorni per presentare la domanda per fare il servizio civile regionale toscano. Scade il 28 giugno alle 14 il bando rivolto ai giovani dai 18 a 29 anni. Sono 62 posti i posti in provincia di Lucca nei progetti promossi e coordinati dal Centro Nazionale per il Volontariato in...

domenica, 23 giugno 2019, 14:12

Il gruppo “V.A.M. fino alla morte” con il patrocinio del comune di Castiglione di Garfagnana, la collaborazione della Pro Loco Castiglione e di Castiglione News, indice la 4° edizione del concorso nazionale di poesia “V.A.M.”. Il concorso intende valorizzazione la figura di Vincenzo Lunardi aeronauta, ufficiale e inventore nato a...

sabato, 22 giugno 2019, 13:02

A quattro anni dal riconoscimento Unesco come Riserva della Biosfera, l'Appennino tosco-emiliano è tornato a Parigi, nella sede UNESCO, questa volta su incarico del Ministero dell'Ambiente per organizzare la presenza in rete delle MaB Italiane alla 31a sessione del "Man and the Biosphere Programme International Co-ordinating Council (MAB-ICC)"

sabato, 22 giugno 2019, 12:42

Allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico nelle zone interne della Toscana a partire dalle ore 13 di oggi, sabato 22 giugno, fino a fine giornata. La sala operativa unificata della Protezione civile regionale avverte che un'area depressionaria in quota determinerà nelle prossime ore un aumento dell'instabilità meterologica anche sulla...

sabato, 22 giugno 2019, 08:42

Come ogni anno, per il Corpus Domini, Turritecava si riempie di colori, quelli dei petali delle più svariate qualità di fiori che, sapientemente collocati sul selciato stradale, creano disegni che lasciano a bocca aperta il visitatore

venerdì, 21 giugno 2019, 18:42

Allo scopo di attivare l'iter necessario, è stato convocato oggi il tavolo tecnico fra la Regione Toscana e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, previsto dal protocollo d'intesa firmato il 16 maggio