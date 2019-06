Garfagnana



Giunte comunali, fissate le date di insediamento: anticipazioni sulle nomine

giovedì, 6 giugno 2019, 14:31

Eletti sindaci e consiglieri, adesso viene il momento del primo insediamento e la nomina degli assessori. In Valle del Serchio, con ben 15 comuni chiamati al voto durante l'ultima tornata elettorale, si prospetta una settimana di fuoco sul fronte delle sedute consiliari.



Stesso copione, più o meno, in tutti i comuni: l'ordine del giorno prevede infatti l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti, il giuramento del primo cittadino, la nomina della giunta, della commissione elettorale comunale, della commissione giudici popolari e le varie, ed eventuali, comunicazioni da parte di nuovi eletti.



I primi due consigli comunali di insediamento sono fissati per domani (7 giugno) a Borgo a Mozzano e Fosciandora.



Nel primo caso, la seduta si terrà alle 21.15 a palazzo comunale. Il riconfermato sindaco Patrizio Andreuccetti giurerà sulla Costituzione, parlerà delle prime linee del suo programma, nominerà la giunta ed assegnerà le rispettive deleghe. Nel secondo caso, invece, il primo cittadino Moreno Lunardi, al terzo mandato amministrativo, riunirà il consiglio alle 21. Già sono note però le nomine e le deleghe del gruppo guidato dal sindaco per i prossimi cinque anni: Moreno Lunardi terrà per sè le deleghe agli affari generali e istituzionali, personale, urbanistica e lavori pubblici, gestioni associate; Roberto Bechelli (delegato Unione dei Comuni) ricoprirà invece la carica di assessore e vicesindaco, con deleghe a polizia municipale, protezione civile e rapporti con le associazioni; secondo (e ultimo) assessore sarà infine Marcella Pioli (capogruppo) a cui saranno affidate le deleghe su sanità, finanze, bilancio e tributi; gli altri consiglieri con deleghe della maggioranza saranno Elena Bernardi (politiche giovanili, ambiente e turismo), Alessandro Salotti (sociale, viabilità rurale e problematiche della montagna, caccia e pesca), Paola Salotti (istruzione e cultura), Simone Tognetti (sport, servizi e trasporti) e Ilaria Nardini (attività produttive e commercio).



Tre consigli sono stati poi convocati per il giorno successivo, ovvero l'8 giugno, nei comuni di San Romano in Garfagnana, Careggine e Gallicano.



A San Romano la seduta si terrà la mattina alle 10: ancora non è dato sapere però quali saranno le nomine del sindaco Raffaella Mariani. A Careggine, invece, il consiglio si riunirà alle 11.30 e, in questo caso, già si possono annunciare quali saranno gli assessori che saranno nominati dal primo cittadino Lucia Rossi: da una parte Andrea Conti, il quale ricoprirà l'incarico di vice-sindaco, e dall'altra Mario Puppa, ex sindaco del comune. Infine a Gallicano il consiglio comunale verrà convocato alle 10; il riconfermato sindaco David Saisi (che manterrà la delega al personale) provvederà a nominare gli stessi assessori del precedente mandato ovvero: Raffaella Rossi (bilancio), Serena Da Prato (sociale, cultura e politiche del lavoro), Maurizio Bacchini (ambiente, urbanistica e innovazione) e Dino Ponziani (vice sindaco con delega ai lavori pubblici).



Si prosegue quindi il 10 giugno con i due consigli convocati a Castelnuovo di Garfagnana e Camporgiano.



Nel capoluogo garfagnino, il sindaco ri-eletto Andrea Tagliasacchi provvederà alla nomina degli assessori alle 18, presso la Saletta Luigi Suffredini, nella Piazzetta Ariosto. Mentre nel comune guidato dal sindaco Francesco Pifferi (anch'egli al terzo, ed ultimo, mandato) il consiglio comunale si riunirà la sera alle 21 in piazza Roma.



L'11 giugno toccherà ai consigli di Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto riunirsi.



Nel primo caso, il neo-eletto sindaco Andrea Talani nominerà i componenti della giunta a partire dalle 21, anche se già si conoscono i nomi dei due assessori che il primo cittadino ha scelto: da un lato Graziano Tardelli, che ricoprirà l'incarico di vice-sindaco, dall'altro Giuseppe Carli, il quale però si alternerà nell'incarico con altri membri della squadra durante i cinque anni. "Questa scelta - ha spiegato direttamente il sindaco - è dovuta al fatto che vorrei mettere alla prova anche altri componenti della squadra, pur mantendo fisse le proprie deleghe fino alla fine del mandato". Nel secondo caso, il sindaco rieletto Nicola Poli convocherà il consiglio comunale alle 21 e, contestualmente, comunicherà giunta e capogruppo consiliare. Nel terzo caso, infine, si attende ancora il ritorno del nuovo sindaco eletto Giovanni Lodovici, attualmente in America.



Il 12 giugno si terrà, al momento in solitaria, il consiglio comunale a Fabbriche di Vergemoli.



Nel comune guidato dal sindaco Michele Giannini, la seduta di insediamento si terrà alle 21 a Fabbriche di Vallico. Già si conosce il nome del vice-sindaco, Fabrizio Mariani, mentre rimane ignoto, al momento, il nome dell'assessore sul quale il primo cittadino deve ancora decidere.



Il 14 giugno saranno i consigli di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana a riunirsi.



A Villa, comune guidato dal sindaco Francesco Pioli, la prima seduta è convocata alle 18 in comune. Verranno fatte tutte le nomine e, al termine, verrà organizzata una festa con tutti i paesani. Il giorno successivo, ovvero il 15 giugno, seguirà poi un'altra festa a Corfino alle 19. Anche in questo caso sono già note le nomine del sindaco: Francesca Romei ricoprirà l'incarico di vice-sindaco, mentre Graziano Clari quello di assessore alle finanze. A Castiglione, invece, la seduta di insediamento si terrà alle 21. Il sindaco riconfermato, Daniele Gaspari, ha già nominato i due assessori che saranno esterni: si tratta di Emanuele Rocchiccioli, che sarà anche vice-sindaco con delega all'urbanistica, ai lavori pubblici, allo sport, all'associazionismo e alle politiche giovanili, e Doriana Morganti, che avrà invece la delega alla pubblica istruzione, alla cultura, al sociale, al turismo, al commercio e alla sanità.



Dulcis in fundo, si riunirà il comune di Pescaglia.



Il 15 giugno, alle 11, il riconfermato sindaco Andrea Bonfanti annuncerà la giunta. Ad oggi, il primo cittadino ha nominato solo il vice-sindaco, che è Valerio Bianchi, già assessore nei cinque anni passati. Lunedì sera poi è in programma, dalle 20, la festa per la vittoria al campo sportivo di Monsagrati.



Ignota al momento la convocazione del consiglio comunale nel comuni di Barga (sindaco Caterina Campani).