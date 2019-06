I carabinieri celebrano il 205° annuale di fondazione dell'Arma

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 4 giugno 2019, 16:16

Più di 250 iscritti per la maratona in mountain bike non competitiva che si è tenuta nel cuore della Garfagnana, tra borghi arroccati e spazi naturali incontaminati, sabato 1 e domenica 2 giugno

martedì, 4 giugno 2019, 16:11

Un altro grandissimo traguardo raggiunto dal paese di Pontecosi, in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, riguarda proprio il rudere (struttura di fronte al lago) che grazie alla realizzazione di un ascensore sarà accessibile a tutti

martedì, 4 giugno 2019, 12:33

La riflessione è del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che, preoccupato per i castagni toscani e per la filiera produttiva ad essi legata, stamani ha tradotto le proprie perplessità in interrogazione alla giunta regionale

lunedì, 3 giugno 2019, 19:02

Il consigliere di minoranza del comune di Vagli Sotto, Mario Giuseppe Coltelli, interviene in merito al Rave Party in corso in questi giorni a Monte di Roggio

lunedì, 3 giugno 2019, 15:10

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta questa mattina, intorno alle 10, davanti all'ufficio postale di Gallicano a seguito della richiesta di un passante che ha assistito ad un litigio (con percosse) tra due coniugi di nazionalità nigeriana

lunedì, 3 giugno 2019, 13:27

C’è tempo fino al 19 luglio per presentare domanda sul nuovo bando “Infrastrutture e dotazioni strumentali” pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e valido per l’attribuzione di contributi nel triennio 2019-2021