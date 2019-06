Garfagnana



Il farro della Garfagnana Igp a Buy Food Toscana 2019

giovedì, 13 giugno 2019, 10:24

Si è svolta venerdì 7 giugno presso il complesso museale di Santa Maria della Scala a Siena la prima edizione di Buyfood Toscana, iniziativa realizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con PromoFirenze, azienda speciale della camera di commercio di Firenze, il comune di Siena e la fondazione Qualivita, per promuovere i prodotti DOP, IGP e Agriqualità della Toscana ed ampliarne la conoscenza, sia verso i media che verso gli operatori italiani ed esteri.

L’evento, che ha portato a Siena 50 buyer da tutto il mondo e 50 aziende con 16 Consorzi e Associazioni di tutela, è stata un’importante occasione di promozione per il Farro della Garfagnana IGP.

Durante la mattinata è stato spiegato agli operatori presenti come vengono impiegati i singoli prodotti nella realizzazione delle tipiche ricette regionali ed è stato offerto un buffet realizzato esclusivamente con quelli presenti alla manifestazione.

Presenti in rappresentanza del Consorzio di Tutela Lorenzo Satti e Silvio Andreucci, che si sono occupati degli incontri con i buyer e la stampa italiana ed estera ed hanno poi descritto sia l’attività del consorzio sia gli aspetti legati alla produzione in occasione del talk show pomeridiano condotto dalla nota chef e giornalista gastronomica Luisanna Messeri. Per le aziende era invece presente la Garfagnana Coop di Sillicagnana con Riccardo Fabbri e Simona Sarti che hanno avuto l’opportunità di partecipare ad incontri b2b con numerosi buyer provenienti non solo dai paesi europei ma anche da Brasile, Stati Uniti, Australia, Israele e Corea, che nei giorni precedenti avevano espresso, tramite il portale della manifestazione, le preferenze sui prodotti da conoscere.

Si è trattato dunque non solo di una importante vetrina internazionale ma anche di un importante punto di partenza per creare nuovi contatti commerciali e nuove occasioni di collaborazione con gli altri consorzi di tutela della Regione. Un’occasione di sviluppo di una delle filieri più importanti della Garfagnana, quella del Farro IGP, che vede coinvolte una cinquantina di aziende agricole del territorio.

Sempre nell’ambito degli eventi legati al Buyfood Toscana, il Consorzio di tutela è stato inoltre protagonista Sabato 8 giugno del Buyfood Tour, un ulteriore momento di incontro e di approfondimento con 10 buyer che si è svolto presso palazzo Boccella a San Gennaro di Capannori, con l’orgazzazione di Lucca Promos e della Camera di Commercio di Lucca. Oltre alla descrizione delle bellezze della lucchesia si è svolta una presentazione sul farro e sulla farina di castagne che sono state anche oggetto di uno show cooking organizzato da Scuola Made. La mattinata si è conclusa con un pranzo a base di prodotti realizzati con le eccellenze gastronomiche del territorio.