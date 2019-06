Garfagnana



Il nuovo prefetto ha fatto visita alla Garfagnana

mercoledì, 12 giugno 2019, 09:11

Il dottor Leopoldo Falco, prefetto di Lucca insediatosi il 30 maggio, ha incontrato i sindaci dei comuni della Garfagnana presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana.

Dopo il saluto del presidente provvisorio dell’Unione, Andrea Tagliasacchi, che ha presentato i sindaci dei comuni associati, sono stati illustrati al prefetto la situazione socio-economica della Garfagnana e i servizi gestiti dall’Unione.

Il prefetto ha annunciato la sua intenzione di visitare tutti i comuni ed ha riscontrato tante positività, in particolare è rimasto favorevolmente colpito dall’attività dell’Unione Comuni Garfagnana per la gestione associata di numerosi servizi, ritenendola una metodologia vincente per superare le criticità.

Successivamente il prefetto e i sindaci hanno fatto visita al Centro Intercomunale di Protezione Civile gestito dall’Unione per tutti i comuni per incontrare una consistente rappresentanza del mondo del volontariato e visitare le strutture e i mezzi.

Durante l’incontro con le autorità ed i volontari, ha avuto parole di vivo apprezzamento per l’opera che viene da questi svolta, di fondamentale importanza e al servizio della comunità.

All’incontro hanno partecipato i comandanti delle forze di polizia presenti sul territorio e il comandante dei vigili del fuoco.