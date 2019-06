Garfagnana



In Garfagnana si parla al futuro: inaugurata la mostra internazionale del marmo in 3D

domenica, 30 giugno 2019, 11:14

di chiara bernardini

Originalità è la parola d'ordine in Garfagnana. Più precisamente nel comune di Minucciano. Nel 2011 in una piccola frazione situata alle pendici del monte Pisanino, Gramolazzo, nasceva il progetto Garfagnana Innovazione. All'alba del suo settimo compleanno vede esposti i propri lavori nel giardino di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, lì rimarranno per tutto il mese di luglio.



L'iniziativa, nata con l'obiettivo di sviluppare la filiera della lavorazione digitale nel settore lapideo e di incrementare il sistema di trasformazione locale di materiali estratti, ha dato così vita a un modus operandi del tutto particolare: "Riceviamo i bozzetti dagli artisti, selezioniamo quelli più idonei e li trasformiamo in 3D - spiega Stefano Coiai, amministratore delegato di Garfagnana Innovazione - dopodiché vengono rifiniti a mano dai proprietari per dare l'impronta definitiva e personale all'opera". In collaborazione da diversi anni con l'associazione americana Digital Stone Project, di esposizioni ne hanno create molte. L'ultima, inaugurata ieri pomeriggio all'ingresso della Villa fortemarmina, prende il nome Marmusculum - proprio per evidenziare lo stretto legame con l'unico materiale utilizzato: il marmo.



Le opere hanno lo scopo di dimostrare che dall'incontro tra innovazione e tecnologia può nascere qualcosa di impensabile: "Anno dopo anno cerchiamo di dimostrare che ciò che conta è l'intelletto - spiega Marco Lombardi, presidente di Garfagnana Innovazione - non importa quale sia la tecnica usata, non conta se la realizzazione avviene manualmente o meno, l'opera vive nel momento in cui l'artista la pensa, ciò che viene dopo è un'altra storia". Oggi la Garfagnana conta come socie le maggiori aziende di estrazione del marmo, ogni collaborazione nasce dal contatto con l'artista che non deve necessariamente essere un professionista, anzi. Tra le firme presenti all'inaugurazione risaltavano in maggior numero quelle di scultori in erba. La Digital Stone, infatti, nasce con l'obiettivo di fornire le conoscenze necessarie ai giovani per permettere loro la realizzazione di opere utilizzando sia il manuale che il digitale. L'innovazione, la ricerca e la collaborazione sono gli elementi necessari per portare avanti il progetto che ormai da sette anni vive e si espande sempre più.



"Nato per caso, davanti a un caffè - racconta John Isherwood, presidente della DSP- ho incontrato Stefano a Pietrasanta e abbiamo iniziato a parlare. Siamo subito andati d'accordo sull'obiettivo da raggiungere e, dopo parecchie curve (ride, ndr), siamo arrivati al laboratorio digitale. Da quel momento abbiamo sempre collaborato cercando di dare spazio a tutti coloro che avevano voglia di mettersi in gioco". Sono ventitré gli artisti di quest'anno, perlopiù americani. Ognuno di loro ha voluto inserire il fascino dell'arte moderna nelle proprie opere. Tutte astratte e senza tanti legami tra di loro. Ciò che le unisce, nessuna esclusa, è la passione che traspare semplicemente osservandole.