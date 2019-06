Garfagnana : minucciano



Insediata la nuova giunta Poli: l'opposizione chiede subito le dimissioni del sindaco

giovedì, 13 giugno 2019, 14:17

di andrea cosimini

Prima seduta del consiglio comunale e subito "scintille" tra il gruppo di minoranza "Minucciano per tutti e il territorio" e il riconfermato sindaco Nicola Poli.



Ieri sera infatti, durante la riunione di insediamento, l'opposizione guidata da Loris Anchesi, sul punto relativo al programma di mandato, ha chiesto al primo cittadino di formalizzare pubblicamente le proprie scuse per alcuni episodi che si sarebbero verificati durante la sfilata di festeggiamento la sera prima dello scrutinio alla quale avrebbe preso parte lo stesso sindaco. Nello specifico, il gruppo ha puntato il dito contro gli addobbi e gli striscioni apparsi su un trattore che avrebbe girato per tutte le frazioni del comune.



"Abbiamo ritenuto i gesti, le manifestazioni e gli striscioni fatti sul carro allegorico - ha spiegato la minoranza - offensivi e discriminatori per coloro che hanno votato e sostenuto il nostro candidato Anchesi. E, ancor più grave, è stato l'indicare come sede dell’allestimento del carro la struttura del comune per il rimessaggio mezzi facendone un uso improprio".



Poli, dopo aver fatto terminare l'opposizione, non ha ritenuto però di doversi scusare. La minoranza ha così colto la palla al balzo per formalizzare immediatamente la richiesta di dimissioni con la motivazione di "incompatibilità per atteggiamento discriminatorio che non si confà alla carica di primo cittadino".



Al di là di questo "diverbio", la seduta è comunque proseguita, come da ordine del giorno, con le nomine e il giuramento del sindaco. Poli ha confermato i nomi anticipati nei giorni scorsi sulla stampa, affidando ad Erminio Monelli la carica di vice-sindaco, con delega alle manutenzioni esterne, e ad Anna Paladini la carica di assessore, con delega a scuola, scultura, biblioteca e archivio. Ancora da formalizzare, invece, le altre deleghe che saranno distribuite ai consiglieri.



Anchesi, a nome del suo gruppo, ha invece parlato dello spirito con cui la minoranza affronterà i cinque anni di mandato, dichiarando: "Garantiremo un'opposizione costruttiva, ma anche attenta ed inflessibile sulle questioni che la lista "Minucciano per tutti ed il territorio" ha denunciato o proposto nella propria campagna elettorale".