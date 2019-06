Garfagnana



Insediate tutte le giunte: i consigli si tingono di... rosa

lunedì, 17 giugno 2019, 17:58

Con la seduta consiliare convocata sabato mattina a Pescaglia, sono terminati i consigli comunali di insediamento delle rinnovate giunte nei 15 comuni della Valle del Serchio chiamati al voto durante l'ultima tornata elettorale. Nominati tutti gli assessori, assegnati gli incarichi di vicesindaco e definiti infine i capigruppo, sia di maggioranza che di opposizione.

Quello che ne emerge è un quadro complessivo in cui la presenza femminile in politica si fa sempre più importante, come dimostrano l'elezione di tre sindaci donna (una percentuale sempre bassa se rapportata agli uomini eletti, 12, ma pur sempre rilevante), la nomina di ben 20 assessori femmine contro i 21 maschi (quasi il 50 per cento del totale), l'incarico di vicesindaco affidato a quattro assessori del gentil sesso (nei 15 comuni) e la carica di capogruppo assegnata a sette consigliere (sui complessivi 29).

Quello della parità di genere, in politica, è un tema molto sentito. Anche in valle. Facendo una comparazione meramente statistica, risultano: sindaci eletti (80 per cento uomini e 20 per cento donne); assessori scelti (51,2 per cento uomini e 48,8 per cento donne); vicesindaci incaricati (73,3 per cento uomini e 26,7 per cento donne); capigruppo nominati (75,8 per cento uomini e 24,1 per cento donne). Insomma, la strada verso la parità è ancora lunga, è vero, ma già si intravede un piccolo riscatto "rosa" sui banchi della politica locale.

Di seguito riportiamo, comune per comune, la composizione di tutte le giunte e gli incarichi designati durante le assemblee consiliari di insediamento:

Borgo a Mozzano

Sindaco: Patrizio Andreuccetti

Giunta: Roberta Motroni (vicesindaco), Donatella Zanotti, Danilo Cristofani e Alessandro Profetti

Capigruppo: Armando Fancelli (maggioranza) e Lorenzo Bertolacci (minoranza)

Barga

Sindaco: Caterina Campani

Giunta: Vittorio Salotti (vicesindaco), Pietro Onesti, Lorenzo Tonini, Sabrina Giannotti e Francesca Romagnoli

Capigruppo: Vanessa Andreotti (maggioranza) e Francesco Feniello (minoranza)

Castelnuovo di Garfagnana

Sindaco: Andrea Tagliasacchi

Giunta: Chiara Bechelli (vicesindaco), Patricia Josephine Tolaini, Ilaria Pellegrini e Alessandro Pedreschi

Capigruppo: Niccolò Roni (maggioranza) e Silvia Bianchini (minoranza)

Pescaglia

Sindaco: Andrea Bonfanti

Giunta: Valerio Bianchi (vicesindaco), Gabriele Fulvetti, Paoletta Demuru e Beatrice Gambini

Capigruppo: Claudio Simi (maggioranza) e Pietro Tosi (minoranza)

Gallicano

Sindaco: David Saisi

Giunta: Dino Ponziani (vicesindaco), Raffaella Rossi, Serena Da Prato e Maurizio Bacchini

Capigruppo: Silvia Lucchesi (maggioranza) e Furio Valiensi (minoranza)

Fabbriche di Vergemoli

Sindaco: Michele Giannini

Giunta: Fabrizio Mariani (vicesindaco) e Ersilia Catalini

Capigruppo: Veronica Comunelli (maggioranza) e Costanza Forli (minoranza)

Castiglione di Garfagnana

Sindaco: Daniele Gaspari

Giunta: Emanuele Rocchiccioli (vicesindaco) e Doriana Morganti

Capigruppo: Gino Masini (maggioranza) e Alessandro Lupetti (minoranza)

Minucciano



Sindaco: Nicola Poli

Giunta: Erminio Monelli (vicesindaco) e Anna Paladini

Capigruppo: Francesco Borghesi (maggioranza) e Loris Anchesi (minoranza)

Vagli Sotto

Sindaco: Giovanni Lodovici

Giunta: Mario Puglia (vicesindaco) e Mirna Pellinacci

Capigruppo: Mario Puglia (maggioranza) e Giuseppe Coltelli (minoranza)

Camporgiano

Sindaco: Francesco Pifferi

Giunta: Tiziana Biagioni (vicesindaco) e Monica Magazzini

Capigruppo: Mario Suffredini (maggioranza) e Massimo Puppa (minoranza)

Fosciandora

Sindaco: Moreno Lunardi

Giunta: Roberto Bechelli (vicesindaco) e Marcella Pioli

Capigruppo: Marcella Pioli (maggioranza) e Simone Castelli (minoranza)

San Romano in Garfagnana

Sindaco: Raffaella Mariani

Giunta: Roberto Rocchiccioli (vicesindaco) e Laura Masini

Capigruppo: Fabio Marovelli

Careggine

Sindaco: Lucia Rossi

Giunta: Andrea Conti (vicesindaco) e Mario Puppa

Capigruppo: Massimo Fornari (maggioranza) e Graziano Vecchi (minoranza)

Molazzana

Sindaco: Andrea Talani

Giunta: Graziano Tardelli (vicesindaco) e Giuseppe Carli

Capigruppo: Serena Amedei (maggioranza) e Armando Pasquinelli (minoranza)

Villa Collemandina

Sindaco: Francesco Pioli

Giunta: Francesca Romei (vicesindaco) e Graziano Clari

Capigruppo: Dorino Tamagnini (maggioranza) e Alberto Comparini (minoranza)