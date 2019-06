Garfagnana : vagli sotto



La Lega punta su Puglia: "Coltelli cancellato dai nostri libri sociali"

domenica, 30 giugno 2019, 10:40

di andrea cosimini

Una vicenda tutta interna al partito (la Lega) in un comune (Vagli Sotto) dove, almeno prima del recente voto, governava l'unico primo cittadino leghista "dichiarato" della provincia di Lucca: Mario Puglia.



Impossibilitato (per legge) a ricandidarsi per il quarto mandato consecutivo, il sindaco uscente è stato costretto a farsi da parte, senza uscire però di scena; tant'è che si è ricandidato lo stesso, sia pure come consigliere, nella lista a sostegno dell'attuale primo cittadino, Giovanni Lodovici, uscendone comunque vincitore ed "accontentandosi" della carica di vice-sindaco.

Ad opporsi alla sua lista c'era quella del candidato Mario Giuseppe Coltelli, iscritto come socio sostenitore del movimento leghista per l'anno 2018, ma sceso in campo con una lista civica ed uscito sconfitto a testa alta dalla competizione elettorale con un margine ridotto di voti.

La scelta politica di Coltelli di candidarsi contro la lista Lodovici, della quale facevano parte alcuni sostenitori e militanti del Carroccio, non è stata condivisa però dal partito. Tanto che, ad urne chiuse, il commissario provinciale Andrea Recaldin ha preso un provvedimento nei confronti di Coltelli comunicando l'incompatibilità della sua candidatura con il prosieguo della sua esperienza nella Lega.

Con una deliberazione ufficiale, così come disposto dallo statuto regolamentario, Recaldin ha quindi cancellato, con effetto immediato, l'ex sostenitore dai libri sociali del partito.

Una decisione, quest'ultima, che non sembra però avere scalfito Coltelli che chiarisce: "Sono stato iscritto alla Lega, come sostenitore, fino allo scorso anno, ma per il 2019 non avevo rinnovato la mia iscrizione. Quindi, già al momento della mia candidatura non risultavo già più iscritto al partito. Tanto più che la mia era, come ribadito più volte in campagna elettorale, una lista dichiaratamente civica".

Nessun commento sulla vicenda, almeno per il momento, da parte del segretario territoriale leghista Simone Simonini.