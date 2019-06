Garfagnana



Lavori di ristrutturazione all’ufficio postale di Sillano Giuncugnano

venerdì, 7 giugno 2019, 08:38

Poste Italiane comunica che da lunedì 10 a lunedì 17 giugno l’ufficio postale di Sillano Giuncugnano in via di Cogna, 3, sarà interessato da lavori di ristrutturazione.

L’azienda, per limitare al minimo i disagi alla clientela, ha previsto il potenziamento dei servizi da parte dell’ufficio postale di Piazza al Serchio, via Valli, 36/A che per l’occasione implementerà i propri giorni di apertura al pubblico.

L’ufficio di Piazza al Serchio svolgerà le attività dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

L’ufficio postale di Sillano Giuncugnano riaprirà al pubblico con i consueti orari da martedì 18 giugno.