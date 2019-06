Lite tra due coniugi nigeriani, intervengono i carabinieri

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 3 giugno 2019, 19:02

Il consigliere di minoranza del comune di Vagli Sotto, Mario Giuseppe Coltelli, interviene in merito al Rave Party in corso in questi giorni a Monte di Roggio

lunedì, 3 giugno 2019, 13:27

C’è tempo fino al 19 luglio per presentare domanda sul nuovo bando “Infrastrutture e dotazioni strumentali” pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e valido per l’attribuzione di contributi nel triennio 2019-2021

lunedì, 3 giugno 2019, 10:58

Questo è quanto chiede ai sindaci della provincia la Cia Toscana Nord, per voce del suo presidente, Gian Piero Tartagni, rifacendosi alla sentenza emessa in materia dal Consiglio del Stato il 19 febbraio

domenica, 2 giugno 2019, 20:21

A contendersi l'ambito titolo di Campioni d'Italia 2019 c'erano: gli sbandieratori e i musici di Amelia, Avigliano, Valmarina di Calenzano, Zeveto città di Chiari, Costigliole d'Asti, Fano, Gallicano, Legnano, Lucca, Lucera, Montefalco, Soriano nel Cimino, Foligno, Vigevano e Viterbo

domenica, 2 giugno 2019, 17:59

Inaugurata oggi, a Gramolazzo, la settima edizione del workshop di scultura digitale, organizzato in collaborazione da "Garfagnana Innovazione" e "Digital Stone Project", che per 30 giorni vedrà impegnati sul territorio studenti selezionati dalle più importanti università del mondo

domenica, 2 giugno 2019, 11:41

Presenti alla cerimonia i sindaci della valle e anche alcuni alunni della classe quinta della scuola primaria "Piegaio-Convalle" di Pescaglia