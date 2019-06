Garfagnana : gramolazzo



"Marmusculum", inaugura la mostra del Digital Stone Project VII

venerdì, 28 giugno 2019, 12:31

Sabato 29 giugno presso Villa Bertelli in via Mazzini 200 a Forte dei Marmi, verrà inaugurata “Marmusculum”, l’esposizione che raccoglie le opere realizzate durante il Digital Stone Project VII, workshop giunto alla sua settima edizione svoltosi dal 2 giugno presso la sede di Garfagnana Innovazione a Gramolazzo. Un intenso soggiorno durante il quale ciascun artista ha realizzato una scultura in marmo, in primo luogo sbozzata con un robot a 7 assi, ed in seguito terminata a mano.



“Una mostra di forte impatto visivo che colpisce ed incanterà lo spettatore. - racconta Stefano Coiai CEO di Garfagnana Innovazione - Tutti potranno ammirare e conoscere artisti ed opere uniche nel loro genere, veri e propri capolavori innovativi in pietra, lavori sperimentali ed esplorativi realizzati da artisti, designer ed architetti provenienti da tutto il mondo che hanno sapientemente lavorato con le nuove tecnologie ed il celebre marmo della Toscana.”