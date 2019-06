Garfagnana



“Nati per leggere” anche a Castiglione: l’iniziativa che avvicina bambini e genitori alla lettura

mercoledì, 26 giugno 2019, 10:18

“Nati per leggere” sbarca a Castiglione di Garfagnana. Grazie al gruppo di ascolto promosso dall’amministrazione per la valorizzazione della biblioteca comunale e al lavoro dei consiglieri Ugolini e Tamagnini l’iniziativa che coinvolge bambini da 0 a 6 e genitori “nati per leggere” sbarca a Castiglione.

“Nati per leggere” propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari. http://www.natiperleggere.it/