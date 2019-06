Nuovo ponte sul Serchio: nei primi giorni di luglio un incontro pubblico in provincia

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 19 giugno 2019, 17:33

Sabato 22 e domenica 23 giugno torna a Sillicagnana "Maccheron... aia" all'interno del centro storico del piccolo paesino situato nel comune di San Romano in Garfagnana

mercoledì, 19 giugno 2019, 13:07

In Garfagnana, immerso nei verdi e vasti boschi dell'Appennino, scorre un torrente dalle acque limpide e freschissime

martedì, 18 giugno 2019, 12:06

Domenica 23 giugno, il Giardino Botanico "Maria Ansaldi" Pania di Corfino dell’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con il Rifugio Isera Orecchiella e le aziende agricole Podere ai Biagi e Podere degli Gnomi, organizza una giornata dedicata alla scoperta delle piante curative, "magiche" e mitologiche

martedì, 18 giugno 2019, 09:27

Greggi decimati dai predatori in Garfagnana. Gli allevatori potranno richiedere il risarcimento anche per i cosiddetti danni indiretti come la perdita di produzione di latte e di carne ed eventuali capi abortiti (ovini, caprini, bovini, bufalini, equini, asinini e suini).

lunedì, 17 giugno 2019, 17:58

Con la seduta consiliare convocata sabato mattina a Pescaglia, sono terminati i consigli comunali di insediamento delle rinnovate giunte nei 15 comuni della Valle del Serchio chiamati al voto durante l'ultima tornata elettorale. Quello che ne emerge è un quadro complessivo in cui la presenza femminile in politica si fa sempre...

lunedì, 17 giugno 2019, 16:24

Un'improvvisa "bomba d'acqua" si è abbattuta, oggi pomeriggio, in alcune zone della Valle del Serchio con forti piogge e grandinate accompagnate da vento e fulmini. Segnalazioni giungono alla redazione dal comune di Barga, da località Arsenale e Castelvecchio, e da Castelnuovo. Non risultano, al momento, danni o problemi alla viabilità