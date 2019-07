Garfagnana



Partito da Pieve Fosciana un ciclo di incontri sui grandi temi della valle

martedì, 2 luglio 2019, 15:50

Grande partecipazione all'incontro tenutosi ieri sera presso la sala consiliare di Pieve Fosciana a cui erano presenti diversi amministratori e cittadini della valle del Serchio.

Durante la serata, coordinata dall'assessore regionale Marco Remaschi, numerosi sono stati gli interventi dei presenti che hanno espresso la necessità di costruire momenti di discussione e dibattito pubblico sulle tematiche più importanti per la vita della Valle, in quanto troppo spesso le uniche occasioni di discussione sono relegate ai momenti di confronto elettorale, che seppure necessari non possono per loro natura consentire approfondimenti e discussioni serene quindi realmente efficaci, specialmente per quanto riguarda argomenti delicati come quelli toccati ieri sera: le infrastrutture ed il loro rapporto con il territorio come ad esempio gli assi viari, il lavoro e l'occupazione con particolare riferimento alle criticità emerse in alcune importanti aziende della Valle, tra cui il nodo KME ed il suo futuro produttivo, lo sviluppo e la valorizzazione turistica della Garfagnana e della Mediavalle e in ultimo ma certamente non per importanza la sanità: ospedali ma non solo, presidi e servizi territoriali ai cittadini.

Temi vitali per una comunità come quella della Valle del Serchio, che meritano di essere affrontati con una visione di medio e lungo termine, con scelte che devono andare oltre il periodo di una campagna elettorale e che quindi hanno necessità di una discussione aperta e diffusa.

Durante la serata quindi è stato deciso di organizzare una serie di incontri tematici, in diverse zone della Valle, con lo scopo di alimentare un dibattito costruttivo e continuo al fine di consentire ai cittadini e agli amministratori di potersi informare e portare la propria idea su tematiche che toccano la nostra vita di tutti i giorni.