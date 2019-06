Garfagnana : minucciano



Poli svela la giunta: Monelli confermato vice-sindaco, Paladini assessore

martedì, 11 giugno 2019, 14:20

Con un giorno di anticipo sul consiglio comunale di insediamento, previsto per domani sera (mercoledì 11 giugno) alle 21, il primo cittadino di Minucciano, Nicola Poli, rivela in anteprima gli incarichi della sua nuova giunta.



Alla carica di vice-sindaco, Poli ha confermato Erminio Monelli, al quale è stata affidata la delega alle manutenzioni esterne; l'altro assessore nominato, invece, è una new entry, ovvero Anna Paladini, le cui deleghe saranno scuola, cultura, biblioteca e archivio.



"Ho intenzione comunque - ha anticipato il sindaco - di distribuire le restanti deleghe a tutti gli assessori così da coinvolgerli attivamente affidando ad ognuno di loro una specifica competenza in un determinato settore. Le deleghe le rivelerò nel consiglio comunale di domani".