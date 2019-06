Garfagnana



Premio per lavoratori marmo, esulta Cgil

venerdì, 28 giugno 2019, 17:26

E’ stato sottoscritto a Pietrasanta tra le rappresentanze sindacali di categoria, RSU, delegati e associazioni industriali il verbale di accordo che definisce il Premio di Risultato 2018 per i lavoratori del settore marmo provinciale.

Il totale del premio 2018 ammonta ad euro 1636,00. Di questi, euro 619,74 erano già stati anticipati dalle imprese e quindi il saldo sarà da erogarsi in due trance: € 508,13 con la retribuzione di giugno 2019 e € 201,13 con la retribuzione del mese di ottobre 2019. Questi aumenti interessano in provincia oltre 1000 lavoratori delle cave e dei laboratori di trasformazione che applicano il contratto provinciale industria della lavorazione del marmo e delle pietre ornamentali.

La segreteria della Fillea Cgil Lucca esprime la soddisfazione per il risultato: “I dati del settore son in generale positivi anche si registra un rallentamento della produzione in alcune aziende del piano. Il parametro degli infortuni del settore certifica un miglioramento costante negli anni degli infortuni, riparametrati alla percentuale degli addetti. Dato che testimonia un’attenzione al tema della sicurezza rispetto al quale non bisogna mai abbassare la guardia”.