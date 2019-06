Garfagnana



Quarta edizione del concorso di poesia dedicato ai V.A.M. e all’aeronautica

domenica, 23 giugno 2019, 14:12

Il gruppo “V.A.M. fino alla morte” con il patrocinio del comune di Castiglione di Garfagnana, la collaborazione della Pro Loco Castiglione e di Castiglione News, indice la 4° edizione del concorso nazionale di poesia “V.A.M.”. Il concorso intende valorizzazione la figura di Vincenzo Lunardi aeronauta, ufficiale e inventore nato a Lucca. Il tema è incentrato sulla riflessione “Il volo degli uccelli, delle farfalle … dell’uomo”. I componimenti riguarderanno il tema del volo in generale, in occasione dei festeggiamenti per il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci.

Ogni scrittore potrà presentare una sola poesia in lingua italiana e non dovrà superare i 36 versi. Le poesie dovranno pervenire in 5 copie anonime accompagnate da una lettera in busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di Castiglione di Garfagnana – Assessorato alla Cultura – piazza Vittorio Emanuele II, 1 entro e non oltre il giorno 26 agosto 2019. Non è ammesso l’invio a mezzo mail. La partecipazione è totalmente gratuita.

Verranno assegnati 3 premi e un premio speciale in memoria al VAM Regolo Regoli. I premi consisteranno in prodotti tipici e attestati. La premiazione avverrà in località Casone di Profecchia il 28 settembre.