Richieste di contributo alla Fondazione Bml: aperto il bando welfare di comunità 2019

venerdì, 28 giugno 2019, 14:24

È aperto il bando per le richieste di contributo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca. Sono ammessi a partecipare soggetti operanti nei settori relativi al welfare di comunità per iniziative ed attività da realizzare nell'anno 2020 e/o 2021, sul territorio di riferimento della Fondazione (ovvero la provincia di Lucca), attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie. Il richiedente deve impegnarsi ad utilizzare l'erogazione per lo svolgimento di attività non commerciale.

Il modulo di richiesta deve essere compilato e trasmesso on-line (entro il 29 luglio 2019), tramite l'accesso al sito della Fondazione (www.fondazionebmlucca.it), sezione "Contributi", e deve essere comunque anche inviato o consegnato alla Fondazione, in forma cartacea, debitamente sottoscritto. Il modulo di richiesta cartaceo e la documentazione cartacea, a conferma dell'avvenuto inserimento telematico e con la sottoscrizione in originale, dovrà essere spedita alla Fondazione o portata a mano entro il 30 luglio 2019. In entrambi i casi vale la data di consegna o di spedizione, che dovrà essere comprovata dal mittente con apposita ricevuta.

L'ufficio attività istituzionali (Monica Pammolli e Michela Pellegrini, tel. 0583/464062 - fax 0583/450260) sono a disposizione per informazioni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.