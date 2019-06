Garfagnana



Rifugiarsi in montagna per sfuggire al caldo afoso

venerdì, 28 giugno 2019, 08:53

In un periodo particolarmente caldo ed afoso, le attività organizzate e svolte in collaborazione tra l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e l’associazione Mangia Trekking, si dimostrano una buona cura, ed adeguata proposta per coloro che amano vivere negli ambienti naturali, in perfetto relax, con comfort e godendo di un clima fresco e piacevole.



Salire negli spazi verdi della montagna, e con attività di alpinismo lento, vivere le principali particolarità che li caratterizzano. I borghi, le case sparse, i panorami, gli allevamenti, il cibo biologico, la flora, ed un sano sport dolce per tutti. Con tale spirito, nei giorni scorsi, in un alternarsi di nebbia e schiarite, alcuni appassionati del Mangia Trekking partendo e visitando un antico borgo delle Alpi Apuane, hanno poi diretto per una via sentieristica costellata di alcune case sparse, che per le loro peculiarità sanno sempre rappresentare un percorso dei sapori ed un sicuro riparo per coloro che frequentano la montagna. Nel cammino gli amici dell’alpinismo lento, hanno poi raggiunto i pascoli verdi, ove hanno incontrato mucche vitelli e cavalli e poco dopo hanno raggiunto la vetta del Matanna, la montagna apuana, battuta dal vento, e rinomata, in quanto dal versante mare, una mongolfiera collegata ad una lunga filovia, nel lontano agosto1910, permise di condurre sulla sua dorsale ( poi chiamata “foce del pallone” ) i primi turisti. Una piacevole sosta in vetta e poi il ritorno con una interessante tappa per la degustazione di prodotti tipici, al fresco, in luogo panoramico, presso una delle case sparse del territorio.



Proseguono così, nei cammini tra i parchi del mare e della montagna, tra Apuane, Lunigiana e Garfagnana, le proposte dell’associazione Mangia Trekking, che invita a fare degli ambienti montani un vero e proprio rifugio dalle resse cittadine, dallo smog e dai rumori. Naturalmente scegliendo le giuste località, e raccomandando sempre adeguate calzature, e data la stagione, giuste scorte di acqua, capellini ed ogni altro accessorio e prescrizione relativa alla sicurezza ed alla comodità.