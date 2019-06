Garfagnana : careggine



Rossi: "Scuola e turismo le priorità. Le donne in politica? Troppo poche"

sabato, 1 giugno 2019, 18:25

di tommaso boggi

Lucia Rossi, 48 anni, è il nuovo sindaco di Careggine. Si tratta di uno dei tre volti “rosa” che, con queste elezioni amministrative, hanno preso la poltrona di primo cittadino nella valle, vincendo con l’81,30 per cento dei voti con la lista "Uniti per Careggine". Amministratrice con ormai 15 anni di esperienza alle spalle, come assessore con delega all’istruzione ed al sociale, si pone come continuatrice naturale del lavoro portato avanti dalla precedente amministrazione capitanata dal segretario Pd locale Mario Puppa di cui faceva parte.

A Careggine si è registrata l'affluenza più bassa di tutta la provincia (43,17 per cento). Come commenta questo dato?

“Noi già sapevamo che vi sarebbe stato questo problema perché abbiamo molti residenti all’estero con diritto di voto nel comune ed è difficile, se non impossibile, arrivare al 50 per cento degli aventi diritto. Proprio per questo vi era la necessità di avere due liste in corsa per la carica di sindaco, così da evitare, in caso di lista unica, di essere commissariati per il mancato raggiungimento del 50 per cento più uno”.

Come giudica le numerose riconferme alle amministrative? C'è stato qualche voto che l'ha sorpresa?

“Secondo me grandi sorprese non ci sono state. Naturalmente nelle amministrative un elettore vota la persona o, comunque, se hanno lavorato bene, candidati in continuità con le amministrazioni precedenti: io ad esempio vengo da 15 anni di amministrazione Puppa. La gente si è basata molto sulle persone nelle liste e su quello che è stato fatto negli anni precedenti, alle europee invece hanno guardato più a livello politico”.

Careggine è il comune più piccolo della Valle: secondo lei vi sarà la possibilità di una fusione con qualche altro comune in futuro?

“Il territorio è vasto, ma abbiamo pochi abitanti. Io non sono del tutto convinta della fusione, anche se nel caso sarebbe fattibile solo col comune di Castelnuovo anche perché abbiamo il territorio a confine ed è l’unico ad avere abbastanza risorse per gestire anche Careggine. La fusione è una possibilità che dovrà essere valutata, ma la cui decisione spetta ai cittadini perché, anche se piccoli, i nostri comuni hanno una loro tradizione e non sono decisioni che si possono imporre dall’alto”.

Cosa pensa di questa piccola “svolta rosa” nella Valle?



“Io di questo sono contenta logicamente, anche se ancora incredula del fatto che ci siano così poche donne in politica. Vedendo che a livello nazionale vi sono ancora poche donne salta subito all’occhio che questo problema, mai avvertito da me a Careggine, però c’è: la presenza femminile è sempre davvero poca”.

Quali saranno le priorità del suo mandato?

“Sicuramente le priorità saranno sempre l’aprire un cantiere di lavori lasciatoci in eredità dalla passata amministrazione. Ci sono ben quattro milioni di euro con cui agire sia sul capoluogo che sulle frazioni: partendo dalla videosorveglianza, dall’illuminazione, dall’asfaltatura e dalla tenuta delle strade finendo poi a Isola Santa, dove abbiamo fondi per due milioni di euro e su cui puntiamo molto. In passato è stato già fatto un investimento con cui è stata restaurata la chiesa e la piazzetta, con questi altri fondi intendiamo rimettere a nuovo due edifici più grandi e le vie del borgo. Questo perché già ora abbiamo registrato un notevole aumento di turismo, con questi nuovi lavori prevediamo di moltiplicarlo”.

Altri punti importanti?

“La scuola senza dubbio è importantissima, noi abbiamo una Scuola Senza Zaino e cerchiamo da sempre di valorizzarla, di farla continuare a vivere e di garantire il trasporto dei bimbi in massima sicurezza. Io ho avuto per 15 anni la delega all’istruzione, quindi la scuola è un argomento che mi sta molto a cuore”.

Ha già nominato la giunta?

“Il vicesindaco sarà Andrea Conti, assessore Mario Puppa, sulle deleghe stiamo ancora lavorando anche se sicuramente io manterrò quella all’istruzione perché mi piace continuare col percorso fatto in questi 15 anni: per me infatti una buona istruzione è fondamentale, il trampolino giusto per i ragazzi e per una società migliore”.

Per concludere, un sogno nel cassetto per questi cinque anni?

“Secondo me il sogno più grosso è uno sviluppo generale di tutto il paese, del territorio e della comunità col massimo rispetto rivolto a tutti, a tutto il territorio e tutti i suoi prodotti. Riuscire quindi a valorizzare la nostra terra così che anche i suoi abitanti possano vivere in un ambiente sempre migliore e sano".