Garfagnana



Scossa di terremoto in Versilia: avvertita anche in Valle del Serchio

venerdì, 7 giugno 2019, 12:47

La scossa è stata avvertita anche in Valle del Serchio. L'epicentro è stato individuato dall'Ingv in Versilia, a Forte dei Marmi, ad una profondità di 8 chilometri. Il terremoto si è verificato alle 12.22 ed ha registrato una magnitudo pari a 3.1.



La popolazione versiliese ha avvertito un forte boato e il liceo scientifico Michelangelo è stato evacuato. Nella scuola è stata percepita soprattutto al piano terra, un grande boato ha indotto la vicepreside ad applicare il protocollo di emergenza ed evacuare l’istituto. Al momento non si sanno le tempistiche di rientro nell’edificio e sembra che l’evento non abbia riportato danni a persone o cose.

La scossa sismica è stata avvertita inoltre nel comune di Pietrasanta dove sono state fatte evacuare le scuole medie Barsanti e l’istituto comprensivo superiore Don Lazzeri-Stagi. Nel pomeriggio verranno effettuati controlli da parte dei tecnici responsabili per verificare quando gli alunni potranno riprendere le lezioni.