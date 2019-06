Garfagnana : minucciano



Scultura digitale, innovazione e tradizione a Gramolazzo

domenica, 2 giugno 2019, 17:59

di andrea cosimini

Tre, due, uno, via. Parte oggi la settima edizione del workshop di scultura digitale marmorea "Digital Stone Project" che vedrà impegnati in Garfagnana, per circa un mese, studenti selezionati dalle più importanti università del mondo in un progetto unico capace di unire innovazione e tradizione.

L'inaugurazione si è tenuta oggi pomeriggio a Gramolazzo. Il workshop nasce dalla collaborazione tra l'organizzazione tecnologica no profit "Digital Stone Project" e il progetto "Garfagnana Innovazione", nato nel 2011 su iniziativa del comune di Minucciano, con l'obiettivo di sviluppare la filiera della lavorazione nel settore lapideo della Garfagnana ed incrementare il sistema di trasformazione locale dei materiali estratti.

I ragazzi selezionati (quasi tutti provenienti dall'America) sono arrivati in Garfagnana ieri sera e soggiorneranno, per tutta la durata del progetto, a Gramolazzo. In questi 30 giorni avranno l'opportunità di lavorare a mano le loro opere, già progettate in 3d e "sbozzate" in loco dalle macchine di Garfagnana Innovazione, affiancati da professionisti del settore in vista dell'esposizione finale.

"In sette anni - ha spiegato Stefano Coiai, CEO di Garfagnana Innovazione - abbiamo accolto sul nostro territorio 170 artisti e realizzato altrettante opere che poi sono rimaste di loro proprietà. Il progetto funziona così: l'organizzazione fa una selezione tra gli studenti, poi, entro i primi di marzo, ci vengono spediti i progetti in 3d delle opere pensate dai ragazzi e noi ci occupiamo, tramite le nostre macchine, di realizzare una prima "sbozzatura"; quindi allestiamo un simposio all'aperto e forniamo ai protagonisti del workshop tutta l'attrezzatura necessaria per la rifinitura e il supporto di professionisti per chi ne avesse bisogno".

"La materia prima usata - ha sottolineato Coiai - è il marmo della Garfagnana. Ogni anno, alla fine del workshop, organizziamo, nei giorni immediatamente prima della partenza degli studenti, una mostra. Negli anni passati abbiamo fatto un allestimento a Forte dei Marmi, poi a Firenze, a Pietrasanta. Quest'anno non abbiamo ancora definito il luogo, ma sarà sicuramente la Versilia".

A raccontare di come è nata concretamente l'idea del workshop, durante l'inaugurazione, è stato lo stesso presidente dell'organizzazione "Digital Stone Progect", Jon Isherwood: "Otto anni fa - ha dichiarato - ero in Toscana e stavo ammirando le bellezze del luogo, gustando un bicchiere di vino: mi hanno colpito l'ambiente, il marmo e le bellezze che il territorio offre. Poi è avvenuto l'incontro con Stefano e, da lì, è nata l'idea: perché non portare degli artisti a lavorare qua? Così sono venuto a Gramolazzo".

"Ho viaggiato molto nel mondo per il mio lavoro e la mia arte - ha tenuto a specificare Isherwood -, ma non ho mai trovato un posto come Gramolazzo dove ci fosse un collegamento così forte tra innovazione e tradizione locale. Un'opportunità, per noi, anche per entrare a contatto con la cultura italiana".

Lorenzo Borghesi, consigliere comunale della nuova amministrazione, ha invece parlato dell'importanza del progetto per il territorio di Minucciano, la Garfagnana e non solo: "Questo è un evento in cui crediamo molto perché coniuga due cose molto importanti: la tecnologia e l'arte - ha affermato -. A nostro avviso, rappresenta il modo giusto per sfruttare in maniera intelligente e duratura le risorse che abbiamo sul nostro territorio. Ci auguriamo quindi che eventi come questi abbiano una ricaduta più ampia possibile".

La giornata di apertura del progetto si è conclusa infine con una gustosa novità: lo chef carrarino Claudio Menconi ha infatti offerto una performance di scultura vegetale, all'esterno della sede di Garfagnana Innovazione, proprio nell'area espositiva delle opere ancora "sbozzate".