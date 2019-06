Garfagnana : vagli sotto



Si insedia la giunta Lodovici: Coltelli, ritenuto incompatibile, lascia l'aula

mercoledì, 12 giugno 2019, 15:14

di andrea cosimini

Inizia con un "colpo di scena" il mandato del sindaco di Vagli Sotto Giovanni Lodovici. Durante la partecipatissima seduta di insediamento di ieri sera, infatti, il capogruppo di opposizione, Giuseppe Coltelli, ha abbandonato l'aula al punto uno dell'ordine del giorno, quello sulla verifica della condizione degli eletti ai sensi di legge, perché ritenuto, dalla maggioranza, incompatibile per lite pendente con il comune.



A sollevare la questione sarebbe stato proprio l'ex sindaco vaglino, Mario Puglia, nominato dal primo cittadino, per questo mandato, vice-sindaco con deleghe al personale, al bilancio, all'anagrafe, alla polizia municipale e ai lavori pubblici. La maggioranza del consiglio avrebbe quindi votato per l'incompatibilità del consigliere e quest'ultimo avrebbe scelto di abbandonare l'aula anzitempo.



"Ho abbandonato la seduta - ha spiegato Coltelli -, non per protesta, ma semplicemente perché ho preso atto che il consiglio comunale aveva votato per la mia incompatibilità dandomi 10 giorni di tempo per difendermi. Mi sembrava una decisione logica. Ora preparerò le mie memorie difensive, avvalendomi di un pool di avvocati composto da Armando Pasquinelli, Chiara Bindi e Alessandro Massari, e presenterò le mie osservazioni al consiglio che dovrà per forza prenderle in esame ed, eventualmente, respingerle o accettarle. Se verranno respinte io sarò fuori, fino a che esisterà lite pendente; se verranno accettate, invece, rimarrò dentro il consiglio. E' chiaro però che se verranno respinte bisognerà aspettare la decisione del giudice. In questo caso, se condannato, sarò pronto a pagare il mio debito civile; se invece avessi ragione, chiederò risarcimenti civili e le dimissioni del sindaco".



Al momento, in attesa di ulteriori sviluppi, Coltelli rimane comunque inquadrato come consigliere comunale e capogruppo di minoranza. "Sono consapevole - ha ammesso Coltelli - che questa vicenda mi sta portando tanta pubblicità. Ci tengo però a fugare pubblicamente qualsiasi dubbio su una mia ipotetica ambizione a qualche candidatura importante. Non me ne frega sinceramente nulla. Faccio tutto questo solo per una questione di diritto e di democrazia".



Tornando alle nomine, infine, oltre a quella del vice-sindaco, il primo cittadino vaglino ha voluto confermare l'incarico di assessore a Mirna Pellinacci, affidandole le deleghe al sociale e alle scuole. Da stabilire, invece, tutte le altre deleghe (comprese quelle del sindaco) che comunque saranno distribuite tra i vari consiglieri. Sui banchi della maggioranza siederanno: Piero Franchi, Angelo Girolami, Luigi Pellegrinotti, Franco Bertagni e Simone Braccini. Mentre all'opposizione: Marcello Livio Baisi, Luciano Braccini ed Edoardo Fazzani.