Si insedia la giunta Pifferi: via al terzo mandato

lunedì, 10 giugno 2019, 23:00

di andrea cosimini

Con l'insediamento della nuova giunta, il giuramento sulla costituzione e la nomina degli assessori, è iniziato ufficialmente il terzo mandato amministrativo del sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi.



Il primo consiglio comunale, dopo le elezioni del 26 maggio, si è tenuto stasera, alle 21, presso la sede del comune in piazza Roma. Pifferi ha confermato al proprio fianco, con la carica di vice-sindaco, Tiziana Biagioni, affidandole le deleghe a bilancio, personale e istruzione, ed ha nominato assessore Monica Magazzini, dandole la delega alla sanità, al sociale, alla consulta del volontariato, alla commissione pari opportunità, al turismo e al commercio.



Come sindaco, invece, Pifferi si è riservato le deleghe alla cultura, all'urbanistica e ai fondi comunitari. Il sindaco, poi, ha provveduto a ripartire le deleghe rimanenti, anche rilevanti (come i lavori pubblici), tra tutti i consiglieri di maggioranza. Delegati in Unione dei Comuni, oltre al primo cittadino, sono stati nominati Gastone Comparini, per la maggioranza, e Massimo Puppa, per la minoranza. Nominati capigruppo, infine, Mario Suffredini per la maggioranza e Massimo Puppa per la minoranza.



Ai banchi della maggioranza siederanno quindi come consiglieri: Gastone Comparini, Danilo Fabbri, Emo Pocai, Mario Suffredini e Marco Colli. Per la minoranza, invece, Massimo Puppa, Simone Mariani e Giovanni Mori.



Dopo il giuramento prestato sulla costituzione, il sindaco Francesco Pifferi ha sottolineato nel suo discorso di insediamento quelle che saranno le priorità del suo mandato: "La considerazione iniziale - ha detto il primo cittadino - è che bisogna subito riprendere il lavoro dal punto in cui lo avevamo lasciato, in particolare procedendo con l'intervento di asfaltatura e messa in sicurezza della viabilità comunale per oltre 80 mila euro, appaltando i lavori di riedificazione complessiva come edificio strategico della porzione di scuola primaria/materna per oltre 1 milione e 400 mila euro e procedendo con la sostituzione di tutti i punti luce con corpi illuminanti a led nei paesi di Camporgiano, Filicaia e Roccalberti, che ancora ne sono sprovvisti. L'intero intervento - ha concluso il sindaco -, che coprirà così tutti i 10 paesi del comune, sfiorerà i 2 milioni di euro tra finanziamento diretto e finanza di progetto".